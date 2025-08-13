Puglia Popolare scalda i motori: il coordinamento di Trani è pronto per il 2026

Ieri sera, nella sede di Trani, Puglia Popolare si è riunita per aggiornarsi e pianificare i prossimi passi verso le elezioni amministrative del 2026. Nonostante il caldo e una lunga giornata di lavoro ormai al termine, la sala ha accolto persone di età e percorsi diversi. Un segno chiaro che sul nostro territorio ci siano donne e uomini che amano profondamente la città e che sono pronti a dedicare tempo ed energie per farla crescere. D'altronde, la politica è un lavoro di tempo, confronto, attenzione e rispetto. Un lavoro artigianale. Durante l'incontro, a cui hanno preso parte Donata Di Meo (Capogruppo Consiliare e Responsabile Cittadina), Felice Cuocci (Vice-coordinatore Provinciale) e Lorenzo Tedeschi (Responsabile della Comunicazione Regionale del movimento), Puglia Popolare ha ascoltato le opinioni dei partecipanti, condiviso obiettivi e visione, accolto qualche consiglio e, soprattutto, confermato che il movimento è un gruppo di persone che fanno politica con i progetti e i numeri alla mano, non con le dichiarazioni o i comunicati sterili. Un gruppo che - come sottolinea costantemente il suo Coordinatore Regionale Carlo Laurora - conosce bene la politica e a cui interessa risolvere i problemi del cittadino. Nel minor tempo possibile. Felice Cuocci, Vice-coordinatore per la Provincia BAT di Puglia Popolare, ha sottolineato: "I prossimi mesi saranno delicati e occorrerà la partecipazione di tutti. È nei momenti più difficili che le famiglie si stringono e si danno supporto. Questo deve insegnare anche a chi sta fuori quanto possa essere bella la politica, se fatta con umanità." Il coordinamento tranese di Puglia Popolare, così, scalda i motori per le prossime competizioni elettorali. Con progetti, idee e persone valide che saranno condivisi nel prossimo futuro.