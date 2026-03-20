Ferrante scende in campo con il Pd: «Portare a termine i progetti per una Trani più inclusiva»

Una candidatura che nasce nel segno della continuità amministrativa e della volontà di consolidare quanto già avviato. Fabrizio Ferrante annuncia la sua discesa in campo nella lista del Partito Democratico, ponendo al centro del proprio impegno il completamento dei numerosi progetti pubblici in corso.Dagli asili nido al co-housing, passando per parcheggi e nuove piazze, sono diversi gli interventi che, secondo Ferrante, raccontano "una città in movimento", capace di evolversi mantenendo una linea di sviluppo coerente. Un percorso che punta a dare concretezza a opere già finanziate e avviate, evitando rallentamenti o interruzioni.Un'attenzione particolare viene riservata anche alle politiche sociali e, in particolare, ai progetti dedicati alla diversa abilità. Negli ultimi anni, infatti, Trani si è distinta come eccellenza regionale in questo ambito, grazie a iniziative improntate all'inclusione e alla partecipazione. Un patrimonio di esperienze che Ferrante intende rafforzare ulteriormente, ampliando servizi e opportunità."Il mio impegno sarà dare continuità a quanto di buono è stato fatto e lavorare con determinazione per una città sempre più inclusiva, moderna e vicina ai bisogni di tutti", afferma il candidato, sottolineando la necessità di proseguire lungo il percorso già tracciato.Nel suo intervento, Ferrante rivolge anche un augurio al candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Marco Galiano, evidenziando l'importanza della collaborazione e della condivisione quotidiana per costruire un futuro solido per la comunità. Un messaggio chiaro, che si traduce in un invito all'unità: "Avanti insieme, per la nostra città".