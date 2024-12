I Giovani Democratici inaugurano il nuovo circolo di Trani

"Il presente è giovane". Venerdì 20 dicembre si è svolta l'inaugurazione del nuovo circolo dei Giovani Democratici di Trani, presso la sede provinciale del Partito Democratico in via Aldo Moro 22 (Trani), e con essa sono anche state istituite le cariche sociali. Come nuovo segretario cittadino è stato eletto Stefano Nenna. Le ulteriori cariche assegnate sono state le seguenti:Sergio Fanelli, vice-segretario GD;Marco Ferreri, tesoriere GD;Carla Penza, presidentessa di assemblea GD;Caterina Di Perna, responsabile dell'organizzazione GD.Erano presenti all'incontro, oltre agli iscritti e alle iscritte:Antonio Giannetti, segretario del Circolo PD di Trani;Amedeo Bottaro, sindaco di Trani;Fabrizio Ferrante, vicesindaco di Trani;Giacomo Marinaro, presidente del consiglio di Trani;Irene Cornacchia, capogruppo PD di Trani;Denise di Tullo, consigliera comunale;Federica Cuna, consigliera comunale;Antonio Gorgoglione, membro del provinciale PD;Franco Ruta, organizzazione del provinciale PD;Franco Cuna, tesoriere provinciale PD;Domenico De Santis ( in collegamento), segretario regionale del PD;Filippo Caracciolo, consigliere regionale PD;Debora Ciliento, assessora regionale PD."I Giovani Democratici nascono dalla necessità di investire sulle nuove generazioni come motore di cambiamento per il nostro territorio. La promozione culturale e sociale è al centro del nostro impegno: vogliamo creare uno spazio in cui i giovani possano confrontarsi, crescere e sviluppare idee innovative per migliorare le comunità in cui vivono. Allo stesso tempo, puntiamo a favorire una maggiore partecipazione politica, rendendo i ragazzi protagonisti attivi delle scelte che influenzano il loro futuro. Siamo convinti che un progetto radicato nei valori democratici, nella forza propulsiva giovanile, e orientato alla valorizzazione del territorio, possa generare un impatto positivo e duraturo."