Elezioni europee: Pd primo partito a Trani, nella Bat e in Puglia

"Nelle prossime ore verranno ufficializzati i nomi dei nostri nuovi Europarlamentari ma, per il momento, possiamo essere orgogliosi del fatto che il PD è il primo partito a Trani, il primo della BAT e il primo della Puglia". Inizia così la nota del Segretario del Partito Democratico di Trani, l'avv. Antonio Giannetti."Prima di conoscere i nomi dei nostri nuovi rappresentanti in Europa, peró, come Segretario del Circolo del PD di Trani vorrei ringraziare i veri protagonisti di questo risultato storico, coloro che hanno permesso che tutto questo si realizzasse, e cioè i militanti, i tesserati e i simpatizzanti del PD.Grazie a ognuno di voi, grazie a chi ha deciso di decidere il proprio futuro partecipando alla vita di partito, oppure, semplicemente andando a votare per il Partito Democratico.Grazie a chi ha dimostrato tutta la maturità necessaria per dire che noi ci siamo, che non ci piegheremo al disfattismo dilagante delle destre e che continueremo nel nostro piccolo, giorno per giorno, a lavorare per costruire un futuro migliore per le nuove generazioni. Grazie a tutte e grazie a tutti, democratiche e democratici di Trani".