Aggiornamento: "La nave scuola Amerigo Vespucci è attesa a Trani tra le 5.30 e le 6 di mattina"

Il peggioramento repentino delle condizioni meteo-marine non permetterà all', di transitare, come da programma, nelle acque di Trani agli orari che erano stati comunicati in precedenza.: "La nave scuola Amerigo Vespucci è attesa a Trani tra le 5.30 e le 6 di mattina per un passaggio sotto costa nelle acque antistanti il lungomare della città. La Vespucci non sosterà ma sarà possibile ammirarla durante il transito".E' la classica situazione del vedere il bicchiere mezzo pieno, chi vorrà vedere l'navigare illuminata alle prime luci dell'alba dovrà alzarsi molto presto e dopo magari, perchè no?, una robusta colazione.Per conoscere in tempo reale la rotta della Vespucci si suggerisce il seguente link: https://www.vesselfinder.com/it/?mmsi=247999000