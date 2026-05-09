Elezioni a Trani, la lista “Per Trani”, domenica presenterà i candidati al Consiglio comunale

Il 10 maggio incontro con Sebastiano Leo, Ruggiero Passero e il candidato sindaco Marco Galiano

La lista "PER TRANI" presenta i propri candidati al consiglio comunale del 24-25 maggio 2026, lo farà domenica 10 maggio alle ore 11:30 presso il comitato elettorale in via Mario Pagano 244. Interverranno: l'Assessore regionale al Bilancio e al Personale del gruppo "Per la Puglia" SEBASTIANO LEO, il Consigliere regionale capogruppo di "Per la Puglia RUGGIERO PASSERO, il Candidato sindaco MARCO GALIANO. Modererà la giornalista LUISA MIGLIACCIO. La Cittadinanza è invitata.