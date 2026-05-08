Biblioteca Comunale di Trani
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Eventi e cultura

Trani ospita il seminario su vulnerabilità, consolidamento strutturale e restauro urbano

Stasera in Biblioteca un confronto tra esperti promosso dall’Ordine Architetti BAT sulle sfide della conservazione nei centri storici

Trani - venerdì 8 maggio 2026 Comunicato Stampa
Venerdì 8 maggio 2026, dalle 15.30 alle 19.30, la Biblioteca Comunale "G. Bovio" di Trani nella sala conferenze "Benedetto Ronchi" ospiterà il seminario "Vulnerabilità, consolidamento strutturale e restauro urbano. Metodi ed esperienze in area plastico-muraria". L'iniziativa è promossa dall'Ordine Architetti P.P.C. della provincia BAT, Commissione Cultura e Pari Opportunità, quest'ultima presieduta dall'Arch. Francesca Onesti, in collaborazione con l'Ordine Ingegneri BAT, e riconosce 4 crediti formativi professionali.

Al centro del confronto interdisciplinare, la valutazione della vulnerabilità del costruito storico e le strategie di consolidamento strutturale compatibili con i caratteri degli aggregati urbani in muratura. Protagonisti dell'incontro saranno l'ing. Giovanni Cangi, autore del "Manuale del recupero strutturale e antisismico", e il professor arch. Michele Zampilli, ordinario di Restauro Architettonico. I loro interventi offriranno un approfondimento rispettivamente sugli aspetti tecnico-strutturali della meccanica delle murature in ambito sismico e sulle questioni teorico-metodologiche legate alla cultura del restauro urbano.

Dopo i saluti istituzionali e le relazioni specialistiche, il programma prevede una tavola rotonda con la partecipazione di Matteo Ieva, Nicola Rizzi e Giuseppe Francesco Rociola che dialogheranno con i relatori. Al centro del dibattito, il delicato equilibrio tra trasformazione e conservazione dei centri storici, con particolare attenzione all'impiego di tecniche e materiali capaci di dialogare con la tradizione costruttiva storica, evitando interventi invasivi o incongruenti. Il seminario è rivolto ad architetti, ingegneri e a tutti i professionisti interessati ai temi della conservazione e del restauro del patrimonio edilizio.
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