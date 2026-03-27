Servizio civile universale
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Eventi e cultura

Servizio civile universale: incontro informativo presso la Biblioteca comunale

Mercoledì 1 aprile alle ore 11.30

Trani - venerdì 27 marzo 2026 06.45
Mercoledì 1 aprile, alle ore 11.30, presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" di Trani, si terrà un incontro pubblico volto alla presentazione delle opportunità offerte dal Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia e all'estero.
Il Bando del Servizio Civile Universale 2026 prevede la selezione di 65.964 giovani volontari, da impiegare in progetti che si svolgeranno tra il 2026 e il 2027 sia in Italia sia all'estero, in ambiti quali assistenza, educazione e promozione culturale, tutela dell'ambiente, protezione civile e cooperazione internazionale. I progetti hanno una durata variabile tra 8 e 12 mesi, con un impegno settimanale di circa 25 ore, o un monte ore annuo proporzionato alla durata del progetto. Ai volontari è riconosciuto un assegno mensile di € 519,47.
Saranno 10 i posti, ripartiti in tre diversi progetti, di cui il Comune di Trani, in qualità di ente di accoglienza, risulta assegnatario: Percorsi culturali, settore di intervento Patrimonio storico, artistico e culturale (Valorizzazione storie e culture locali): 3 volontari assegnati; Voce ai libri, settore di intervento Patrimonio storico, artistico e culturale (Cura e conservazione delle biblioteche): 3 volontari assegnati; Ponte tra generazioni, settore di intervento Assistenza (Adulti e terza età in condizioni di disagio): 4 volontari assegnati.
Ad illustrare ai giovani i requisiti di accesso, i progetti attivi e le modalità di candidatura al bando interverranno Alessandro Nicola Attolico (dirigente dell'Area Servizi Socio-Culturali, Sport, Turismo- Risorse Umane Comune di Trani), Alessandra Rondinone (assessore ai servizi sociali del Comune di Trani) e Simone Paolillo (ufficio amministrativo servizi sociali del Comune di Trani).
Si tratterà di un'occasione importante per conoscere da vicino un'esperienza di cittadinanza attiva, crescita personale ed impegno sociale, che ogni anno coinvolge migliaia di giovani in tutta Italia
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