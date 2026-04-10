Trani, viaggio tra cinema e territori: arriva il libro di Anna Giammetta

Sabato 11 aprile 2026, alle ore 17.30, la Città di Trani, in collaborazione con l'Associazione culturale Forme, invita a partecipare all'incontro di presentazione del libro di Anna Giammetta dal titolo Come in un film. Viaggio nell'Italia ispirata al cinema (ed. Altrimedia, 2025).È un libro che racconta i luoghi della penisola resi celebri e immortali dal ciak. L'autrice, Anna Giammetta, attraversa l'Italia visitando set cinematografici che descrive nel suo libro, in un racconto avvincente tra storie, citazioni, aneddoti e curiosità legate al grande e piccolo schermo, battute cinematografiche e scene tratte da celebri film che hanno raccontato l'Italia nel corso degli anni. Un viaggio nel tempo e sul territorio attraverso gli occhi curiosi di chi osserva i territori individuando location.