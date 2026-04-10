Biblioteca Comunale di Trani
Biblioteca Comunale di Trani
Eventi e cultura

Trani, viaggio tra cinema e territori: arriva il libro di Anna Giammetta

Sabato 11 aprile la presentazione di “Come in un film”

Trani - venerdì 10 aprile 2026
Sabato 11 aprile 2026, alle ore 17.30, la Città di Trani, in collaborazione con l'Associazione culturale Forme, invita a partecipare all'incontro di presentazione del libro di Anna Giammetta dal titolo Come in un film. Viaggio nell'Italia ispirata al cinema (ed. Altrimedia, 2025).

È un libro che racconta i luoghi della penisola resi celebri e immortali dal ciak. L'autrice, Anna Giammetta, attraversa l'Italia visitando set cinematografici che descrive nel suo libro, in un racconto avvincente tra storie, citazioni, aneddoti e curiosità legate al grande e piccolo schermo, battute cinematografiche e scene tratte da celebri film che hanno raccontato l'Italia nel corso degli anni. Un viaggio nel tempo e sul territorio attraverso gli occhi curiosi di chi osserva i territori individuando location.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Biblioteca di Trani
Altri contenuti a tema
Trani riscopre il massacro dimenticato del 1799: mille civili uccisi e una memoria da ricostruire Trani riscopre il massacro dimenticato del 1799: mille civili uccisi e una memoria da ricostruire Torna al centro del dibattito con la proposta di istituire il 1° aprile come Giornata della Memoria Civile
Trani ricorda il 1° aprile 1799: oggi Pino Aprile ospite d’eccezione alla Biblioteca Bovio Trani ricorda il 1° aprile 1799: oggi Pino Aprile ospite d’eccezione alla Biblioteca Bovio Un incontro tra storia e identità meridionale per rievocare l’eccidio di Trani e riflettere sulla memoria condivisa insieme a studiosi e protagonisti del dibattito culturale
Servizio civile universale: incontro informativo presso la Biblioteca comunale Servizio civile universale: incontro informativo presso la Biblioteca comunale Mercoledì 1 aprile alle ore 11.30
A Trani il convegno "Nuove frontiere nelle neuropatie" A Trani il convegno "Nuove frontiere nelle neuropatie" Il 27 marzo nella biblioteca
Profumo di Primavera, nella biblioteca l'evento di UniTre Associazioni Profumo di Primavera, nella biblioteca l'evento di UniTre Un pomeriggio all'insegna di poesia e musica
Trani, “Cento Voci per il NO”: confronto pubblico a difesa della Costituzione Trani, “Cento Voci per il NO”: confronto pubblico a difesa della Costituzione Ieri l'incontro nella biblioteca comunale
Nicoletta Verna a Trani per la presentazione del nuovo romanzo L’inverno delle stelle Nicoletta Verna a Trani per la presentazione del nuovo romanzo L’inverno delle stelle Appuntamento oggi pomeriggio in biblioteca
La Biblioteca “Bovio” di Trani presenta il calendario degli appuntamenti culturali di marzo La Biblioteca “Bovio” di Trani presenta il calendario degli appuntamenti culturali di marzo ibri, musica e incontri tra cultura, memoria e partecipazione cittadina
“Alda… tra le righe”: la voce intensa di Alda Merini torna in scena a Trani
10 aprile 2026 “Alda… tra le righe”: la voce intensa di Alda Merini torna in scena a Trani
Scrutatori, la Prefettura apre al sorteggio: ora decida la Commissione del Comune di Trani
9 aprile 2026 Scrutatori, la Prefettura apre al sorteggio: ora decida la Commissione del Comune di Trani
Raccolta differenziata: l'incontro a Trani con Articolo 97
9 aprile 2026 Raccolta differenziata: l'incontro a Trani con Articolo 97
Domani a Trani l'inaugurazione del comitato elettorale di Angelo Guarriello
9 aprile 2026 Domani a Trani l'inaugurazione del comitato elettorale di Angelo Guarriello
Trani, ago da siringa nella sabbia di Colonna: ragazza ferita
9 aprile 2026 Trani, ago da siringa nella sabbia di Colonna: ragazza ferita
Linea Adriatica, riparte la circolazione tra Pescara e Foggia dopo la frana
9 aprile 2026 Linea Adriatica, riparte la circolazione tra Pescara e Foggia dopo la frana
Trani riscopre il massacro dimenticato del 1799: mille civili uccisi e una memoria da ricostruire
9 aprile 2026 Trani riscopre il massacro dimenticato del 1799: mille civili uccisi e una memoria da ricostruire
La Lega Navale di Trani celebra il mare: cultura, sicurezza e tradizione al molo Sant’Antonio
9 aprile 2026 La Lega Navale di Trani celebra il mare: cultura, sicurezza e tradizione al molo Sant’Antonio
Tra riti antichi e paure moderne: Giuseppe Tarantini svela “Il mistero di Capo Colonna” a Palazzo Beltrani
9 aprile 2026 Tra riti antichi e paure moderne: Giuseppe Tarantini svela “Il mistero di Capo Colonna” a Palazzo Beltrani
Trani, “Spiagge e Fondali Puliti”: cittadini in campo a Ponte Lama tra ambiente e futuro della costa
9 aprile 2026 Trani, “Spiagge e Fondali Puliti”: cittadini in campo a Ponte Lama tra ambiente e futuro della costa
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.