Elezioni amministrative Trani 2026, affluenza ore 19: 00 ha votato il 37,60 % degli elettori. Dato in leggero aumento rispetto al 2020

Dati affluenza - Rilevazione ore 19:00 - 24 maggio pari al 37,60 (votanti 18.794) di poco in aumento rispetto al 2020 quando i l dato di affluenza alle urne, fu del 37,01%

Proseguono le operazioni di voto avviate questa mattina alle ore 7 per l'elezione del nuovo sindaco di Trani. I seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di questa sera. Sarà possibile votare anche domani, lunedì 23 marzo, dalle ore 7:00 fino a chiusura delle urne alle ore 15:00.Gli elettori sono chiamati a scegliere tra Marco Galiano, Giacomo Marinaro, Angela Mercorio, Angelo Guarriello e Vito Branà e i candidati al Consiglio Comunale tra le 17 liste. Alle ore 12 è stato diffuso il primo dato ufficiale sull'affluenza.