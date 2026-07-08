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Rizzi: «Galiano è la figura giusta per il rilancio di Trani»

Il segretario provinciale di SI/Alleanza Verdi Sinistra augura buon lavoro al sindaco, alla Giunta e ai rappresentanti del partito

Trani - mercoledì 8 luglio 2026 14.53 Comunicato Stampa
Di seguito la nota di Michele Rizzi - Segretario provinciale SI/Alleanza Verdi Sinistra.
Auguro buon lavoro al neo sindaco e alla sua squadra di governo.
Sono certo che Marco Galiano è la figura giusta e necessaria per il rilancio della città di Trani, dall'ambiente al lavoro, allo sviluppo culturale ed economico.
La vittoria delle elezioni non è un caso. Trani a saputo scegliere una strada diversa da quella proposta dai suoi concorrenti, una strada sicuramente innovativa legata anche al rapporto diretto con la gente.
Auguro buon lavoro anche al nostro Mino Di Lernia, riconfermato assessore e parte della squadra di governo per Alleanza Verdi sinistra e ai nostri due rappresentanti in consiglio comunale, Francesca Zitoli e Vincenzo Topputo.
Di certo, saranno fondamentali dalle loro diverse postazioni, nel dare quel valore aggiunto fondamentale per una nuova stagione politica per la città di Trani.
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