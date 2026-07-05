Trani - via Statuti Marittimo , basolato. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Trani - via Statuti Marittimo , basolato. Foto Tonino Lacalamita
Attualità

Dopo Battiti Live, partono i lavori urgenti al Porto: cantiere sul basolato e modifiche alla viabilità su Via Statuti Marittimi

La Polizia Locale dispone il blocco totale del transito per lunedì 6 luglio nel tratto tra Piazza Quercia e Via Zanardelli, seguito da un senso unico alternato fino al 10 luglio

Trani - domenica 5 luglio 2026 7.37
Le parole del Sindaco Marco Galiano sulla necessità di procedere a una ricognizione dello stato dei luoghi dopo lo smantellamento del mega-palco di Canale 5 hanno trovato un'immediata traduzione operativa negli atti d'ufficio. La Polizia Locale di Trani ha infatti emesso l'ordinanza dirigenziale n. 473 del 3 luglio 2026, firmata dal Comandante col. dott. Leonardo Cuocci Martorano, che dispone l'avvio immediato di "lavori urgenti di messa in sicurezza del basolato in pietra calcarea" sul fronte del porto. L'area interessata è il cuore pulsante della viabilità marittima: il tratto di Via Statuti Marittimi compreso tra Piazza Quercia (epicentro dell'allestimento di Battiti Live) e Via Zanardelli. I lavori, affidati alla ditta "Costruttori Qualificati Srl" di Gravina di Puglia, comporteranno una drastica rivoluzione del traffico automobilistico a partire da domani, lunedì 6 luglio, fino a venerdì 10 luglio 2026.

Il calendario delle chiusure e i divieti
L'intervento sul basolato calcareo e vulcanico, già in precedenza in condizioni precarie, ma ulteriormente danneggiato a causa delle imponenti movimentazioni logistiche degli ultimi giorni, è stato classificato come indifferibile e sarà gestito in due fasi distinte per limitare l'impatto sulla città.
1. Lunedì 6 Luglio: Blackout totale del transito (Intera giornata)
Sarà la giornata più critica per la circolazione sul porto. L'ordinanza istituisce il divieto di fermata e il divieto di transito assoluto su Via Statuti Marittimi nel tratto Piazza Quercia - Via Zanardelli. Per evitare l'imbuto delle auto, la Polizia Locale ha predisposto percorsi obbligatori:
  • Piazza Tiepolo (incrocio Via Statuti Marittimi): scatta l'obbligo di svolta a sinistra in direzione Piazza Plebiscito. L'accesso sarà consentito esclusivamente ai frontisti e ai veicoli autorizzati, ma solo fino al limite di Piazza Quercia.
  • Via Ognissanti (incrocio Piazza Sedile San Marco): scatta l'obbligo di svolta a sinistra su Via Arcangelo Prologo. Anche in questo caso, la deroga vale solo per i frontisti di Via Banchina al Porto (fino al limite di Via Zanardelli) e per i mezzi diretti alle aree di parcheggio di Piazza Trieste e Largo Pastore.
2. Dal 7 al 10 Luglio: Senso unico alternato
Da martedì a venerdì il cantiere entrerà nella seconda fase. La strada sarà parzialmente riaperta, ma la circolazione sarà regolata da un restringimento della carreggiata con senso unico alternato, coordinato da semafori mobili o da movieri della ditta esecutrice. Rimarrà in vigore il divieto di fermata per tutta la durata dei lavori.

L'ordinanza dirigenziale impone prescrizioni severissime alla ditta appaltatrice per garantire la sicurezza del cantiere e dei passanti. La "Costruttori Qualificati Srl" dovrà occuparsi a proprie spese della posa e della manutenzione della segnaletica temporanea (che dovrà oscurare temporaneamente i cartelli permanenti in contrasto) e indicare chiaramente le vie di fuga e le soluzioni alternative per raggiungere le proprietà private.
Per gli automobilisti indisciplinati la linea è dura: i veicoli trovati in sosta non autorizzata nelle zone di cantiere saranno rimossi immediatamente con il carro attrezzi ai sensi dell'articolo 159 del Codice della Strada, con addebito totale delle spese di rimozione e custodia ai proprietari.
L'atto, notificato all'Ufficio Tecnico Comunale, all'AMIU e al servizio 118 del Pronto Soccorso per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso, è già pubblicato all'Albo Pretorio online. Trani si prepara a cinque giorni di passione sul fronte del traffico, ma il ripristino e la stabilità della pietra bianca del porto non potevano più attendere. tl@
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