Dopo Battiti Live, partono i lavori urgenti al Porto: cantiere sul basolato e modifiche alla viabilità su Via Statuti Marittimi

Piazza Tiepolo (incrocio Via Statuti Marittimi): scatta l'obbligo di svolta a sinistra in direzione Piazza Plebiscito. L'accesso sarà consentito esclusivamente ai frontisti e ai veicoli autorizzati, ma solo fino al limite di Piazza Quercia.

scatta l'obbligo di svolta a sinistra in direzione Piazza Plebiscito. L'accesso sarà consentito esclusivamente ai frontisti e ai veicoli autorizzati, ma solo fino al limite di Piazza Quercia. Via Ognissanti (incrocio Piazza Sedile San Marco): scatta l'obbligo di svolta a sinistra su Via Arcangelo Prologo. Anche in questo caso, la deroga vale solo per i frontisti di Via Banchina al Porto (fino al limite di Via Zanardelli) e per i mezzi diretti alle aree di parcheggio di Piazza Trieste e Largo Pastore.

tl@

Le parole delsulla necessità di procedere a una ricognizione dello stato dei luoghi dopo lo smantellamento del mega-palco di Canale 5 hanno trovato un'immediata traduzione operativa negli atti d'ufficio.di Trani ha infatti emesso l', firmata dal Comandante col., che dispone l'avvio immediato disul fronte del porto. L'area interessata è il cuore pulsante della viabilità marittima: il tratto dicompreso tra Piazza Quercia (epicentro dell'allestimento di Battiti Live) e Via Zanardelli. I lavori, affidati alla ditta "Costruttori Qualificati Srl" di Gravina di Puglia, comporteranno una drastica rivoluzione del traffico automobilistico a partire da domani, lunedì 6 luglio, fino a venerdì 10 luglio 2026.L'intervento sul basolato calcareo e vulcanico, già in precedenza in condizioni precarie, ma ulteriormente danneggiato a causa delle imponenti movimentazioni logistiche degli ultimi giorni, è stato classificato come indifferibile e sarà gestito in due fasi distinte per limitare l'impatto sulla città.Sarà la giornata più critica per la circolazione sul porto. L'ordinanza istituisce ilsu Via Statuti Marittimi nel tratto Piazza Quercia - Via Zanardelli. Per evitare l'imbuto delle auto, la Polizia Locale ha predisposto percorsi obbligatori:Da martedì a venerdì il cantiere entrerà nella seconda fase. La strada sarà parzialmente riaperta, ma la circolazione sarà regolata da un, coordinato da semafori mobili o da movieri della ditta esecutrice. Rimarrà in vigore il divieto di fermata per tutta la durata dei lavori.L'ordinanza dirigenziale impone prescrizioni severissime alla ditta appaltatrice per garantire la sicurezza del cantiere e dei passanti. La "Costruttori Qualificati Srl" dovrà occuparsi a proprie spese della posa e della manutenzione della segnaletica temporanea (che dovrà oscurare temporaneamente i cartelli permanenti in contrasto) e indicare chiaramente le vie di fuga e le soluzioni alternative per raggiungere le proprietà private.Per gli automobilisti indisciplinati la linea è dura:con il carro attrezzi ai sensi dell'articolo 159 del Codice della Strada, con addebito totale delle spese di rimozione e custodia ai proprietari.L'atto, notificato all'Ufficio Tecnico Comunale, all'AMIU e al servizio 118 del Pronto Soccorso per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso, è già pubblicato all'Albo Pretorio online.