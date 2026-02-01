Incidente in via Aldo Moro, strada chiusa al traffico

Disagi alla circolazione questa mattina in via Aldo Moro, dove la Polizia Locale ha disposto la chiusura del tratto compreso tra piazza della Repubblica e via Margherita di Borgogna.Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incidente stradale dove è rimasta coinvolta una Toyota, ma la dinamica è tuttora al vaglio degli inquirenti. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire quanto avvenuto.La chiusura della strada ha comportato inevitabili ripercussioni sul traffico cittadino, con rallentamenti e deviazioni sulle arterie limitrofe. La presenza delle forze dell'ordine ha attirato anche curiosi e passanti. Seguono aggiornamenti.