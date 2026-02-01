Toyota
Incidente in via Aldo Moro, strada chiusa al traffico

Sul posto la Polizia locale

Trani - domenica 1 febbraio 2026 12.08
Disagi alla circolazione questa mattina in via Aldo Moro, dove la Polizia Locale ha disposto la chiusura del tratto compreso tra piazza della Repubblica e via Margherita di Borgogna.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incidente stradale dove è rimasta coinvolta una Toyota, ma la dinamica è tuttora al vaglio degli inquirenti. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire quanto avvenuto.

La chiusura della strada ha comportato inevitabili ripercussioni sul traffico cittadino, con rallentamenti e deviazioni sulle arterie limitrofe. La presenza delle forze dell'ordine ha attirato anche curiosi e passanti. Seguono aggiornamenti.
