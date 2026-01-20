Enti locali
Trani Green Mobility: scatta l'ora dei bus elettrici, in arrivo le stazioni di ricarica
Affidate le forniture per il trasporto "Zero Emissioni". Nominato il collaudatore per le 8 colonnine in consegna all'AMET
Trani - martedì 20 gennaio 2026
Trani compie un passo decisivo verso la transizione ecologica e la modernizzazione del trasporto pubblico locale. L'operazione "Trani Zero Emissioni" porta con sé vantaggi tangibili per la comunità: aria più pulita grazie all'addio ai vecchi mezzi inquinanti, un servizio più efficiente con l'introduzione di 4 nuovi autobus elettrici di ultima generazione e l'innovazione tecnologica garantita da infrastrutture di ricarica avanzate. Un investimento strategico che utilizza fondi europei e regionali per rendere la città più vivibile e sostenibile.
Il progetto "Trani Green Mobility" entra nella fase operativa. Con la Determinazione Dirigenziale n. 27 del 16 gennaio 2026, il Comune di Trani ha dato il via libera alle procedure di verifica per le nuove infrastrutture che alimenteranno il trasporto pubblico del futuro. Dopo la gara europea indetta a fine 2024, l'amministrazione ha completato l'iter di affidamento per il rinnovamento della flotta. Due i lotti assegnati: il primo, relativo all'acquisto di 4 autobus elettrici, è stato aggiudicato alla società Kamobility Spa; il secondo, fondamentale per mettere su strada i mezzi, riguarda la fornitura di 8 colonnine di ricarica (4 fisse e 4 apparati mobili) ed è andato alla Eurosistemi Srl.
Proprio sul fronte delle infrastrutture di ricarica si registra l'accelerazione decisiva. Le nuove "Power Unit" (tecnologia Huawei) sono in fase di consegna presso i capannoni Ruggia, attualmente in uso all'AMET Spa, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico cittadino.
Per garantire che tutto sia conforme agli standard di "elevato contenuto tecnologico" richiesti dal bando e finanziati con le risorse del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, il Dirigente della Polizia Locale, Leonardo Cuocci Martorano, ha nominato un tecnico interno per le operazioni di collaudo. Sarà l'Ing. Valerio Catino, dipendente del Centro Elaborazione Dati del Comune, a svolgere il ruolo di verificatore della conformità. A lui spetterà il compito di accertare che le stazioni di ricarica siano perfettamente funzionanti e pronte ad accogliere i nuovi bus ecologici, segnando così l'inizio concreto di una mobilità urbana a zero emissioni per la città di Trani.tl@
