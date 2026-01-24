Avv.Cecilia Di Lernia. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Avv.Cecilia Di Lernia. Foto Tonino Lacalamita
Attualità

La Polizia Locale di Trani si rafforza, l’Assessora Cecilia Di Lernia: «Torniamo a dare futuro ai giovani e sicurezza alla città»

In arrivo nuovi agenti a tempo indeterminato: «Questa è la politica del fare, la divisa è cura e rispetto»

Trani - sabato 24 gennaio 2026 07.45
Proprio nei giorni in cui si celebra San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, la città di Trani riceve il regalo più atteso: un potenziamento strutturale e definitivo delle forze dell'ordine cittadine. Con la recente determina dirigenziale, il Comune ha ufficializzato l'assunzione a tempo indeterminato di dieci nuovi agenti, che prenderanno servizio già dal prossimo mese di febbraio. Un passaggio amministrativo cruciale, sancito dalla firma della dirigente Loredana Napolitano, che non solo decreta i 10 vincitori ma apre uno scenario di prospettiva grazie a una graduatoria di 72 idonei a cui l'Ente potrà attingere nei prossimi mesi per le assunzioni degli agenti a tempo determinato. Una boccata d'ossigeno fondamentale per garantire sicurezza, presidio del territorio e vicinanza ai cittadini.

La visione dell' Assessora Di Lernia: "La divisa come cura" - A commentare con emozione e orgoglio il risultato è l'Assessora alla Polizia Locale, Cecilia di Lernia, che affida ai social una riflessione profonda sul significato di queste assunzioni. Per l'Assessora, l'ingresso di questi giovani non è una semplice statistica occupazionale, ma un atto di rifondazione del rapporto tra istituzioni e cittadinanza: «Nei prossimi giorni – scrive la Di Lernia – circa 10 giovani ragazzi entreranno nel mondo del lavoro ed indosseranno quella Divisa che è segno di appartenenza alla nostra comunità cittadina». L'accento viene posto sul valore simbolico dell'uniforme, descritta non come strumento di potere, ma come «segno di responsabilità e cura delle persone e dei luoghi, simbolo di rispetto».

La politica del "fare" contro quella dei numeri - L'Assessora rivendica con forza il lavoro svolto dall'Amministrazione Bottaro, ricordando un dato storico importante: questo è il secondo concorso espletato dopo quello del 2019 che a sua volta colmava un vuoto di ben 33 anni: «L'emozione è grande – sottolinea Cecilia Di Lernianon solo perché questi ragazzi hanno lottato e studiato per realizzare il loro sogno, ma perché questa è la politica del fare». Nelle parole dell'Assessora emerge una visione politica che va oltre la burocrazia:
  • Contro l'aridità dei numeri: «La politica non è data dai numeri ma dalla lungimiranza e dalla visione».
  • Il primato della persona: «La politica deve porre al centro le persone con le loro qualità, attitudini, preparazione ed empatia».
  • Il linguaggio della responsabilità: «La politica deve usare un linguaggio accorto, competente e rispettoso. Non è quello che diciamo o pensiamo che ci contraddistingue... ma quello che facciamo».
Un nuovo capitolo per la sicurezza - L'arrivo delle nuove leve rappresenta un investimento sul futuro, sia per i neoassunti che potranno «guardare lontano con serenità», sia per una città che chiede a gran voce maggiore presenza nelle strade. Con questi ingressi, la Polizia Locale di Trani si appresta a vivere una nuova stagione, forte di un organico rinvigorito e di una guida politica che vede nell'agente non un semplice controllore, ma il primo custode del benessere urbano. «Ad maiora giovani agenti – conclude l'Assessora Di Lerniache la vita vi sorrida sempre». E con loro, sorride anche una città che torna a investire sulla propria sicurezza.
  • Polizia Locale
  • Cecilia Di Lernia
Altri contenuti a tema
Trani Green Mobility: scatta l'ora dei bus elettrici, in arrivo le stazioni di ricarica Enti locali Trani Green Mobility: scatta l'ora dei bus elettrici, in arrivo le stazioni di ricarica Affidate le forniture per il trasporto "Zero Emissioni". Nominato il collaudatore per le 8 colonnine in consegna all'AMET
Sicurezza e il 2025 della Bat: anatomia di una criminalità organizzata e istituzioni in trincea, anche a Trani Territorio Sicurezza e il 2025 della Bat: anatomia di una criminalità organizzata e istituzioni in trincea, anche a Trani La sfida della sicurezza passa anche attraverso una adeguata logistica: lo strano caso della Polizia Locale di Trani
Dai piedi dell'Immacolata alle strade di Trani: il "tappeto di fiori" diventa dono per la città Dai piedi dell'Immacolata alle strade di Trani: il "tappeto di fiori" diventa dono per la città Il gesto di Carlo Nenna elogiato dall'Assessore Cecilia Di Lernia: "Un esempio di amore e condivisione che ora richiede il rispetto di tutti"
La Polizia Locale di Trani conclude il progetto "Occhio alle Truffe" di Auser Associazioni La Polizia Locale di Trani conclude il progetto "Occhio alle Truffe" di Auser L'iniziativa ha unito in un percorso di cultura e formazione specialistica per prevenire il fenomeno delle truffe
Trani accelera sulla sicurezza: completato il piano di installazione dei rilevatori di velocità Trani accelera sulla sicurezza: completato il piano di installazione dei rilevatori di velocità Più prevenzione e meno incidenti: attivi i rilevatori luminosi sulle arterie cruciali della città, frutto della sinergia tra Amministrazione e Polizia Locale
Caos all’incrocio tra via Malcangi e viale De Gemmis: lavori iniziati senza segnalazioni, disagi tra gli automobilisti Vita di città Caos all’incrocio tra via Malcangi e viale De Gemmis: lavori iniziati senza segnalazioni, disagi tra gli automobilisti Un cittadino: "pensavo ci fosse un incidente ho, frenato bruscamente e ho preso una multa
1 Trani, in via di completamento l'installazione degli indicatori di velocità Trani, in via di completamento l'installazione degli indicatori di velocità Nuovi dispositivi posizionati in Via Barletta e Via Papa Giovanni per rafforzare la prevenzione su tutti gli accessi e le vie più a rischio
Modifiche alla viabilità a Trani per i lavori di installazione della fibra ottica Vita di città Modifiche alla viabilità a Trani per i lavori di installazione della fibra ottica Ordinanza della Polizia Locale fino al 28 novembre 2025 per il ripristino della carreggiata in diverse vie cittadine interessate ai lavori di scavo
Villa Bini sotto i riflettori di "Club Giovani Trani "
24 gennaio 2026 Villa Bini sotto i riflettori di "Club Giovani Trani"
Trani celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide: appuntamento a Boccadoro tra ecologia e sapori del territorio
24 gennaio 2026 Trani celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide: appuntamento a Boccadoro tra ecologia e sapori del territorio
Oggi è la "Giornata internazionale dell’educazione ", Rosa Uva: «A Trani serve un patto per la scuola»
24 gennaio 2026 Oggi è la "Giornata internazionale dell’educazione", Rosa Uva: «A Trani serve un patto per la scuola»
Bufera sulla BAT, il consiglio di De Simone: «Lodispoto segua il mio esempio e lasci la poltrona in attesa dei giudici»
24 gennaio 2026 Bufera sulla BAT, il consiglio di De Simone: «Lodispoto segua il mio esempio e lasci la poltrona in attesa dei giudici»
Beni confiscati alle mafie: a Trani diventano risorsa per la comunità
24 gennaio 2026 Beni confiscati alle mafie: a Trani diventano risorsa per la comunità
Presentata la nuova Giunta della Camera Penale di Trani
23 gennaio 2026 Presentata la nuova Giunta della Camera Penale di Trani
1
PRA a Trani, rischio "incompiuta "? Riserbato incalza l'Amministrazione: «I fondi di Damiani ci sono, ora il Comune trovi subito la sede»
23 gennaio 2026 PRA a Trani, rischio "incompiuta"? Riserbato incalza l'Amministrazione: «I fondi di Damiani ci sono, ora il Comune trovi subito la sede»
Lezioni sul passato per capire il presente: domani in Biblioteca l'Odissea
23 gennaio 2026 Lezioni sul passato per capire il presente: domani in Biblioteca l'Odissea
Soccer Trani-Apricena, Moscelli: «Continuiamo con umiltà. Squalifica? Nessuna novità»
23 gennaio 2026 Soccer Trani-Apricena, Moscelli: «Continuiamo con umiltà. Squalifica? Nessuna novità»
Trani punta alla Bandiera Blu, il Comune approva il Piano di Azione per la Sostenibilità
23 gennaio 2026 Trani punta alla Bandiera Blu, il Comune approva il Piano di Azione per la Sostenibilità
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.