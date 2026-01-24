La Polizia Locale di Trani si rafforza, l’Assessora Cecilia Di Lernia: «Torniamo a dare futuro ai giovani e sicurezza alla città»

Contro l'aridità dei numeri: «La politica non è data dai numeri ma dalla lungimiranza e dalla visione».

«La politica non è data dai numeri ma dalla lungimiranza e dalla visione». Il primato della persona: «La politica deve porre al centro le persone con le loro qualità, attitudini, preparazione ed empatia».

«La politica deve porre al centro le persone con le loro qualità, attitudini, preparazione ed empatia». Il linguaggio della responsabilità: «La politica deve usare un linguaggio accorto, competente e rispettoso. Non è quello che diciamo o pensiamo che ci contraddistingue... ma quello che facciamo».

Proprio nei giorni in cui si celebra San Sebastiano, patrono della, la città di Trani riceve il regalo più atteso: un potenziamento strutturale e definitivo delle forze dell'ordine cittadine. Con la recente determina dirigenziale, il Comune ha ufficializzato l'assunzione a tempo indeterminato di dieci, che prenderanno servizio già dal prossimo mese di febbraio. Un passaggio amministrativo cruciale, sancito dalla firma della dirigente, che non solo decreta i 10 vincitori ma apre uno scenario di prospettiva grazie a una graduatoria dia cui l'Ente potrà attingere nei prossimi mesi per le assunzioni degli agenti a tempo determinato. Una boccata d'ossigeno fondamentale per garantire sicurezza, presidio del territorio e vicinanza ai cittadini.A commentare con emozione e orgoglio il risultato è l'Assessora alla Polizia Locale,, che affida ai social una riflessione profonda sul significato di queste assunzioni. Per l'Assessora, l'ingresso di questi giovani non è una semplice statistica occupazionale, ma un atto di rifondazione del rapporto tra istituzioni e cittadinanza: «Nei prossimi giorni – scrive la Di Lernia – circa 10 giovani ragazzi entreranno nel mondo del lavoro ed indosseranno quella Divisa che è segno di appartenenza alla nostra comunità cittadina». L'accento viene posto sul valore simbolico dell'uniforme, descritta non come strumento di potere, ma comeL'Assessora rivendica con forza il lavoro svolto dall', ricordando un dato storico importante: questo è il secondo concorso espletato dopo quello del 2019 che a sua volta colmava un vuoto di ben 33 anni: «L'emozione è grande – sottolinea– non solo perché questi ragazzi hanno lottato e studiato per realizzare il loro sogno, ma perché questa è la politica del fare». Nelle parole dell'Assessora emerge una visione politica che va oltre la burocrazia:L'arrivo delle nuove leve rappresenta un investimento sul futuro, sia per i neoassunti che potranno «guardare lontano con serenità», sia per una città che chiede a gran voce maggiore presenza nelle strade. Con questi ingressi, lasi appresta a vivere una nuova stagione, forte di un organico rinvigorito e di una guida politica che vede nell'agente non un semplice controllore, ma il primo custode del benessere urbano. «Ad maiora giovani agenti – conclude l'Assessora– che la vita vi sorrida sempre». E con loro, sorride anche una città che torna a investire sulla propria sicurezza.