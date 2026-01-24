Attualità
La Polizia Locale di Trani si rafforza, l’Assessora Cecilia Di Lernia: «Torniamo a dare futuro ai giovani e sicurezza alla città»
In arrivo nuovi agenti a tempo indeterminato: «Questa è la politica del fare, la divisa è cura e rispetto»
Trani - sabato 24 gennaio 2026 07.45
Proprio nei giorni in cui si celebra San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, la città di Trani riceve il regalo più atteso: un potenziamento strutturale e definitivo delle forze dell'ordine cittadine. Con la recente determina dirigenziale, il Comune ha ufficializzato l'assunzione a tempo indeterminato di dieci nuovi agenti, che prenderanno servizio già dal prossimo mese di febbraio. Un passaggio amministrativo cruciale, sancito dalla firma della dirigente Loredana Napolitano, che non solo decreta i 10 vincitori ma apre uno scenario di prospettiva grazie a una graduatoria di 72 idonei a cui l'Ente potrà attingere nei prossimi mesi per le assunzioni degli agenti a tempo determinato. Una boccata d'ossigeno fondamentale per garantire sicurezza, presidio del territorio e vicinanza ai cittadini.
La visione dell' Assessora Di Lernia: "La divisa come cura" - A commentare con emozione e orgoglio il risultato è l'Assessora alla Polizia Locale, Cecilia di Lernia, che affida ai social una riflessione profonda sul significato di queste assunzioni. Per l'Assessora, l'ingresso di questi giovani non è una semplice statistica occupazionale, ma un atto di rifondazione del rapporto tra istituzioni e cittadinanza: «Nei prossimi giorni – scrive la Di Lernia – circa 10 giovani ragazzi entreranno nel mondo del lavoro ed indosseranno quella Divisa che è segno di appartenenza alla nostra comunità cittadina». L'accento viene posto sul valore simbolico dell'uniforme, descritta non come strumento di potere, ma come «segno di responsabilità e cura delle persone e dei luoghi, simbolo di rispetto».
La politica del "fare" contro quella dei numeri - L'Assessora rivendica con forza il lavoro svolto dall'Amministrazione Bottaro, ricordando un dato storico importante: questo è il secondo concorso espletato dopo quello del 2019 che a sua volta colmava un vuoto di ben 33 anni: «L'emozione è grande – sottolinea Cecilia Di Lernia – non solo perché questi ragazzi hanno lottato e studiato per realizzare il loro sogno, ma perché questa è la politica del fare». Nelle parole dell'Assessora emerge una visione politica che va oltre la burocrazia:
- Contro l'aridità dei numeri: «La politica non è data dai numeri ma dalla lungimiranza e dalla visione».
- Il primato della persona: «La politica deve porre al centro le persone con le loro qualità, attitudini, preparazione ed empatia».
- Il linguaggio della responsabilità: «La politica deve usare un linguaggio accorto, competente e rispettoso. Non è quello che diciamo o pensiamo che ci contraddistingue... ma quello che facciamo».