Polizia Locale, il comandante Leonardo Cuocci accoglie i nuovi agenti: rafforzato l’organico

Di seguito il post del già Assessore avv. Cecilia Di Lernia:

Grande soddisfazione per il Comandante della Polizia Locale di Trani,, che ha accolto ufficialmente i nuovi agenti nel loro primo giorno di servizio. Gli uomini e le donne che sono chiamati ora a presidiare il territorio della Città sono di diversa provenienza: due di Trani, due di Barletta, uno di Bari, uno di Bitonto,, uno di Noicattaro e due di Corato.Il Corpo disi rafforza, quindi, con nove nuovi agenti assunti a tempo pieno e indeterminato, il decimo prenderà servizio il prossimo 3 marzo, il tutto a seguito del concorso pubblico bandito nel dicembre 2024. Pur non essendo ancora formalmente conclusa l'intera procedura concorsuale, il Comune ha potuto procedere alle prime immissioni in servizio sulla base della graduatoria approvata nel gennaio 2026. Agli otto posti inizialmente previsti si sono aggiunte ulteriori due unità in applicazione delle riserve di legge. La graduatoria, composta da 82 idonei, rappresenta inoltre uno strumento strategico per eventuali future assunzioni.Determinante, in questo percorso, è stato il ruolo dell'ex assessore alla Polizia Locale, avv., che nel 2024 aveva fortemente voluto e promosso l'indizione del concorso pubblico, avviando un iter amministrativo complesso e articolato. Durante il suo mandato è stata seguita l'intera procedura fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva, avvenuta il 23 gennaio 2026. L'avv. Di Lernia ha espresso pubblicamente, con un post social, grande soddisfazione per l'ingresso in servizio dei nuovi agenti, evidenziando come il potenziamento dell'organico rappresenti il risultato di un lavoro programmato nel tempo, improntato a responsabilità amministrativa e continuità istituzionale. Si tratta, peraltro, del secondo concorso portato a compimento nel corso della sua esperienza amministrativa, dopo quello bandito nel 2019, a conferma di un impegno strutturato volto al rafforzamento stabile del Corpo.L'ingresso dei nuovi agenti, all'insediamento erano presenti l'assessore al ramoe la referente politica dello stesso la capogruppo consiliare di Puglia Popolare avv., consente oggi alladi affrontare con maggiore efficacia le esigenze di controllo e presidio del territorio, in una fase che richiede particolare attenzione alla sicurezza urbana e alla gestione dei servizi, anche in vista dell'imminente stagione estiva.