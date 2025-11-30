La Polizia Locale di Trani conclude il progetto "Occhio alle Truffe" di Auser

Si è concluso con successo a Trani il progetto "Occhio alle Truffe – Mica scemi" promosso dalla Città di Trani in co-progettazione con AUSER Trani. L'iniziativa si è snodata in un percorso di cultura, poesia, teatro ma soprattutto dicontro il fenomeno delle truffe, avendo anche come finalità l'uProtagonisti dell'ultimo appuntamento ladi Trani, ha sottolineato come il progetto abbia raggiunto l'obiettivo di "Realizzare – ha detto - un arcobaleno che ha unito le persone più mature con i più giovani. L'elemento fondante è stato l'incontro intergenerazionale e la consapevolezza che, per battere le truffe, è necessaria solo una cosa:. L'emozione del traguardo è stata tangibile nel vedere i bambini, in occasione della premiazione del concorso di poesie avvenuto in Biblioteca Comunale, recitare le loro composizioni e lo stesso, successivamente, gli anziani, in un clima di scambio e condivisione che mira a rompere l'isolamento".L', e ilhanno evidenziato il ruolo importante del Corpo nel progetto, non solo come primo presidio di soccorso ma soprattutto come promotore diL'Assessora, in particolare, ha ribadito che: "La Polizia Locale non si occupa solo di sanzioni, ma nell'indossare una, interviene a 360 gradi in ogni situazione di difficoltà. L'alta affluenza delle persone della terza età a questi eventi dimostra il rispetto che questa generazione nutre per la divisa, un valore che deve essere riscoperto da tutti i cittadini, anche i più giovani." L'avv.ha poi posto l'accento sulpost-truffa: "Le vittime spesso provano, che le portano a chiudersi, a non parlarne nemmeno con i familiari per paura di essere rimproverate o di perdere la propria autonomia" ed ha lanciato un appello ai familiari: "E' fondamentale. L'isolamento e la paura sono i peggiori nemici; l'apertura e la partecipazione ad attività sociali, come quelle proposte da Auser, sono essenziali per il benessere degli anziani."Il Commissario Superiore, nel suo intervento, ha specificato che la Polizia Locale che aveva aperto il ciclo di incontri progettuali, è stato il protagonista dell'ultimo appuntamento che si è tenuto all' Auditorium San Luigi dove ci si è concentrati in particolare sulle, considerate le più pericolose perché avvengono direttamente a casa delle vittime."Per arginare il fenomeno – ha detto – è necessaria una integrazione sinergica tra tutte le forze dell'ordine e soprattutto la creazione di una(familiari, vicini, parrocchie e associazioni credibili) che, nel sostenere gli anziani, possa avere la Polizia Locale come punto di riferimento più vicino al cittadino."L'Avv.coordinatrice del progetto, ha tracciato un bilancio estremamente positivo, sottolineando come si sia creata unache servirà anche per altre iniziative future: "Il progetto – fa dichiarato - ha offerto un percorso formativo specialistico che ha visto l'alternarsi non solo dellama anche, e(sulle truffe online), e(sulle truffe bancarie, trading e insider trading) eL'esito più tangibile è che l'attività di informazione ha già mostrato un impatto pratico sulla." La buona notizia data è che "Per garantire continuità a questo progetto – ha detto l'avv.– ho il piacere di anticipare che presso la struttura di Villa Guastamacchia, sede dell'Auser, verrà aperto unoper tutta la cittadinanza, dove sarà offerta consulenza legale e di altro tipo che potrà godere della collaborazione di vari professionisti, a sostegno degli anziani."La serata si è conclusa in allegria con la rappresentazione teatrale degli "SPI...RITOSI", formata dai soci, che ha interpretato una deliziosa commedia scritta dadal titolo "Mica scemi" .