Politica
"ETICA e POLITICA" organizza per il 03 marzo un confronto pubblico sul Referendum Costituzionale
Ragionamenti sul NO in vista del voto del 22 e 23 marzo, tra incontri territoriali e approfondimenti istituzionali
Trani - domenica 1 marzo 2026
L'associazione Etica&Politica da tempo partecipa attivamente alla questione che riguarda il referendum del 22/23 marzo, lo fa promuovendo occasioni di dialogo e approfondimento per analizzare i contenuti e i possibili effetti della proposta di riforma costituzionale. Dopo l'appuntamento di Barletta, il percorso prosegue martedì 3 marzo alle ore 18:00 presso l'Auditorium San Luigi, con un incontro aperto alla cittadinanza.
Interverranno il dott. Francesco Messina, Consigliere della Corte di Appello di Lecce, ed Tonino Lacalamita, giornalista e caporedattore di TraniViva. I saluti del Comitato per il NO saranno affidati alla sig.ra Francesca Bruno.
Interverranno il dott. Francesco Messina, Consigliere della Corte di Appello di Lecce, ed Tonino Lacalamita, giornalista e caporedattore di TraniViva. I saluti del Comitato per il NO saranno affidati alla sig.ra Francesca Bruno.