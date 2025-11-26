Auser Trani e progetto "Mica Scemi": la doppia difesa contro le truffe digitali agli anziani

Tutela Legale (Federconsumatori): "Il ruolo dell'associazione è importante - ha detto Mariangela Ghergo - nell'assistenza legale e nella tutela dei diritti di chi subisce raggiri. Federconsumatori agisce come sentinella contro pratiche commerciali scorrette che utilizzano le piattaforme digitali per acquisire dati sensibili o indurre in errore il consumatore".

L'impegno per l'invecchiamento attivo e la protezione dei cittadini più vulnerabili continua a Trani con successo. Presso Palazzo Beltrani si è tenuto un importante incontro nell'ambito del progetto, l'iniziativa promossa dale finanziata daldel Ministero dell'Interno. Il progetto è interamente dedicato a prevenire e contrastare il fenomeno delle, un crimine che sta evolvendo rapidamente con l'uso delle nuove tecnologie. L'incontro, tenutosi il 25 novembre, è stato moderato dall'Avv., coordinatrice del progetto, e ha visto la partecipazione di figure chiave impegnate nella tutela dei consumatori e nella sicurezza digitale, tra cui l'Avv.(Presidente Federconsumatori Puglia) e l'Ing.(Esperto in Tecnologie).L'elemento centrale del dibattito è stato il confronto tra lae lacontro i raggiri, sempre più sofisticati. L'analisi del fenomeno rivela che questa fascia di popolazione è oggi particolarmente vulnerabile, non solo per l'isolamento sociale, ma anche per la crescente sofisticazione delleSebbene le truffe colpiscano ogni età, per gli anziani l'impatto si aggrava: le conseguenze sono spesso, generando vergogna e perdita di fiducia. Per contrastare la rapida evoluzione delle frodi, gli esperti di sicurezza e legalità hanno raccomandato semplici ma importanti accorgimenti:È emersa la chiara necessità che l'azione di tutela legale, portata avanti da associazioni come Federconsumatori, debba essere affiancata da una costantedei cittadini, affinché riconoscano e blocchino sul nascere le tecniche più insidiose veicolate dalla rete.L'efficacia della prevenzione non può però prescindere dalla"L'attività di volontariato e promozione sociale di Auser - ha detto Francesca Carbone - si rivela fondamentale nel combattere l', vero terreno fertile per i truffatori. Il canale di fiducia instaurato dalle associazioni permette di raggiungere chi altrimenti sarebbe isolato.".L'iniziativa "Mica Scemi" conferma l'impegno di Auser nel valorizzare il ruolo attivo degli anziani nella società, fornendo loro gli strumenti essenziali per affrontare la complessità del mondo digitale con consapevolezza e sicurezza. Si ritiene che per sconfiggere efficacemente questa forma di criminalità, lae ladebbano procedere di pari passo, creando una sinergia indispensabile tra l'impegno civico e il supporto professionale.