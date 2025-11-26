Associazioni
Auser Trani e progetto "Mica Scemi": la doppia difesa contro le truffe digitali agli anziani
Iniziativa promossa dal Comune di Trani e finanziata dal Ministero dell'Interno. Focus lo scorso 25 novembre sulla sinergia tra tutela legale (Federconsumatori) e sicurezza tecnologica.
Trani - mercoledì 26 novembre 2025 15.06
L'impegno per l'invecchiamento attivo e la protezione dei cittadini più vulnerabili continua a Trani con successo. Presso Palazzo Beltrani si è tenuto un importante incontro nell'ambito del progetto "Mica Scemi", l'iniziativa promossa dal Comune di Trani in convenzione con l'Auser-Trani e finanziata dal "Fondo Unico Giustizia" del Ministero dell'Interno. Il progetto è interamente dedicato a prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe ai danni degli anziani, un crimine che sta evolvendo rapidamente con l'uso delle nuove tecnologie. L'incontro, tenutosi il 25 novembre, è stato moderato dall'Avv. Francesca Carbone, coordinatrice del progetto, e ha visto la partecipazione di figure chiave impegnate nella tutela dei consumatori e nella sicurezza digitale, tra cui l'Avv. Mariangela Ghergo (Presidente Federconsumatori Puglia) e l'Ing. Nicola Di Cosola (Esperto in Tecnologie).
Il Confronto: Legge e Tecnologia Contro la Frode
L'elemento centrale del dibattito è stato il confronto tra la difesa legale e la prevenzione tecnica contro i raggiri, sempre più sofisticati. L'analisi del fenomeno rivela che questa fascia di popolazione è oggi particolarmente vulnerabile, non solo per l'isolamento sociale, ma anche per la crescente sofisticazione delle frodi telematiche.
Sebbene le truffe colpiscano ogni età, per gli anziani l'impatto si aggrava: le conseguenze sono spesso devastanti in termini finanziari e psicologici, generando vergogna e perdita di fiducia. Per contrastare la rapida evoluzione delle frodi, gli esperti di sicurezza e legalità hanno raccomandato semplici ma importanti accorgimenti:
Il Ruolo della Comunità
L'efficacia della prevenzione non può però prescindere dalla dimensione comunitaria: "L'attività di volontariato e promozione sociale di Auser - ha detto Francesca Carbone - si rivela fondamentale nel combattere l'isolamento, vero terreno fertile per i truffatori. Il canale di fiducia instaurato dalle associazioni permette di raggiungere chi altrimenti sarebbe isolato.".
L'iniziativa "Mica Scemi" conferma l'impegno di Auser nel valorizzare il ruolo attivo degli anziani nella società, fornendo loro gli strumenti essenziali per affrontare la complessità del mondo digitale con consapevolezza e sicurezza. Si ritiene che per sconfiggere efficacemente questa forma di criminalità, la tutela dei diritti e la conoscenza tecnica debbano procedere di pari passo, creando una sinergia indispensabile tra l'impegno civico e il supporto professionale.
- Tutela Legale (Federconsumatori): "Il ruolo dell'associazione è importante - ha detto Mariangela Ghergo - nell'assistenza legale e nella tutela dei diritti di chi subisce raggiri. Federconsumatori agisce come sentinella contro pratiche commerciali scorrette che utilizzano le piattaforme digitali per acquisire dati sensibili o indurre in errore il consumatore".
- Prevenzione Tecnica: L'intervento degli esperti ha permesso di identificare gli strumenti digitali più usati dai truffatori, come il fenomeno del phishing (invio di email o SMS ingannevoli che imitano istituti bancari o enti pubblici) e le frodi tramite call center che sfruttano i dati carpiti online. "Le varie tipologie di domande emerse durante questo convegno - ha detto Nicola Di Cosola - sono la dimostrazione di come queste iniziative siano fondamentali per educare i cittadini, in particolare la fascia della terza età ad un approccio più prudente difronte a truffe che diventano sempre più articolate e sofisticate."
- Diffidare dall'Urgenza: Mai fornire dati personali o codici di accesso in risposta a messaggi (email, SMS) o chiamate che richiedono un'azione immediata.
- Verifica Doppia: In caso di dubbi, contattare personalmente l'ente in questione attraverso i canali ufficiali, non richiamando il numero del mittente della presunta truffa.
