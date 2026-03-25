Politica
Candidature presidenti di seggio elettorale per le elezioni amministrative di Trani del 24 e 25 maggio 2026
Informativa della Corte d’Appello di Bari
Trani - mercoledì 25 marzo 2026 14.19 Comunicato Stampa
Si comunica che in via sperimentale, la Corte di Appello di Bari ha predisposto un modulo online che permetterà ai cittadini iscritti all'albo dei Presidenti di seggio del Comune di Trani, di proporsi quali presidenti di seggio per la tornata elettorale del 24 e 25 maggio 2026. Ciò eviterà la ricezione multipla di e-mail, PEC, raccomandate con dispendio di tempo e permetterà di evitare errori materiali. Il link per compilare il form è il seguente: https://forms.gle/zuZ5WYLULnWABqD77
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere