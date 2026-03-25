Elezioni Amministrative di Trani del 24 e 25 maggio 2026. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Elezioni Amministrative di Trani del 24 e 25 maggio 2026. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Candidature presidenti di seggio elettorale per le elezioni amministrative di Trani del 24 e 25 maggio 2026

Informativa della Corte d’Appello di Bari

Trani - mercoledì 25 marzo 2026 14.19 Comunicato Stampa
Si comunica che in via sperimentale, la Corte di Appello di Bari ha predisposto un modulo online che permetterà ai cittadini iscritti all'albo dei Presidenti di seggio del Comune di Trani, di proporsi quali presidenti di seggio per la tornata elettorale del 24 e 25 maggio 2026. Ciò eviterà la ricezione multipla di e-mail, PEC, raccomandate con dispendio di tempo e permetterà di evitare errori materiali. Il link per compilare il form è il seguente: https://forms.gle/zuZ5WYLULnWABqD77
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