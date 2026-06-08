Elezioni 2026, si chiude col ballottaggio: risultati in diretta su TraniViva

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Trani sceglie il suo nuovo sindaco. È iniziata sula diretta dedicata al ballottaggio delle elezioni amministrative 2026, che vede contrappostinella corsa alla guida della città.Dallo spoglio delle schede ai dati sull'affluenza, passando per commenti, analisi e interviste ai protagonisti, racconteremo in tempo reale una giornata destinata a segnare il futuro amministrativo di Trani.Tutti i risultati e gli aggiornamenti minuto per minuto nello speciale elettorale di TraniViva e sui nostri canali social.Urne ufficialmente chiuse, si inizia lo spoglio delle prime schede.Ancora pochi minuti prima della chiusura delle urne, poi si inizierà la conta dei voti. Lo spoglio sarà molto semplice: agli elettori basta una X per esprimere la propria preferenza a uno dei due candidati giunti al turno di ballottaggio, tra. Si conoscerà anche il dato definitivo di affluenza: ieri sera, alla rilevazione delle ore 23, aveva votato il 37.53% degli aventi diritto (18.758 su 49.979 totali).