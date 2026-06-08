Elezioni amministrative Trani 2026, risultati ballottaggio in diretta
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Elezioni 2026, si chiude col ballottaggio: risultati in diretta su TraniViva

Aggiornamenti in tempo reale

Trani - lunedì 8 giugno 2026 14.40
Trani sceglie il suo nuovo sindaco. È iniziata su TraniViva la diretta dedicata al ballottaggio delle elezioni amministrative 2026, che vede contrapposti Marco Galiano e Angelo Guarriello nella corsa alla guida della città.

Dallo spoglio delle schede ai dati sull'affluenza, passando per commenti, analisi e interviste ai protagonisti, racconteremo in tempo reale una giornata destinata a segnare il futuro amministrativo di Trani.

Tutti i risultati e gli aggiornamenti minuto per minuto nello speciale elettorale di TraniViva e sui nostri canali social.

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Ore 15.05
Urne ufficialmente chiuse, si inizia lo spoglio delle prime schede.

Ore 14.45
Ancora pochi minuti prima della chiusura delle urne, poi si inizierà la conta dei voti. Lo spoglio sarà molto semplice: agli elettori basta una X per esprimere la propria preferenza a uno dei due candidati giunti al turno di ballottaggio, tra Marco Galiano e Angelo Guarriello. Si conoscerà anche il dato definitivo di affluenza: ieri sera, alla rilevazione delle ore 23, aveva votato il 37.53% degli aventi diritto (18.758 su 49.979 totali).
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