Trani - Lungomare C.Colombo
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Cronaca

Paura a Trani, tromba d’aria si abbatte sulla città: volano i tavolini dei locali e cadono alberi sul lungomare

Raffiche violentissime intorno alle 19:00: palme e pini crollati in strada all'altezza dello Scoglio di Frisio e della Lampara

Trani - martedì 21 luglio 2026 19.44
Minuti di autentico e caos nel tardo pomeriggio di oggi a Trani. Intorno alle ore 19:00, un'improvvisa e violentissima tromba d'aria si è abbattuta sul centro cittadino e sulla costa, cogliendo di sorpresa residenti e avventori dei locali. Il forte vento ha spazzato via in pochi istanti tavoli, sedie e arredi commerciali all'aperto di numerose attività, trasformando i dehors in aree di pericolo. In tutta la città sono risuonate all'impazzata le sirene degli allarmi scattati a causa delle forti sollecitazioni, mentre si registrano ingenti danni a tendaggi esterni e balconi, letteralmente sradicati o ripiegati dalla furia delle raffiche.

La situazione più critica si registra sul Lungomare di Trani, dove la furia del vento ha provocato il crollo di grossi alberi. All'altezza dello Scoglio di Frisio, una palma è cascata di netto sulla carreggiata (riaccendendo l'ormai nota e amara ironia locale sulla fragilità di questi alberi in città), fortunatamente senza causare conseguenze o feriti tra i passanti. Pochi chilometri più avanti, lungo la litoranea Mongelli, un grosso pino marittimo si è schiantato al suolo nei pressi dello storico locale La Lampara. Sul posto sono già in corso gli interventi per mettere in sicurezza le zone colpite, rimuovere i tronchi dalla sede stradale e verificare i danni strutturali. La raccomandazione alla cittadinanza è di prestare la massima attenzione negli spostamenti.
Foto di Stefania De Toma
Lungomare Mongelli - Trani
Lungomare Mongelli - Trani
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