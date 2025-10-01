Tromba d'aria a Trani in via Papa Giovanni a Trani danneggiati due capannoni, ma c'è rischio di contaminazione

La tromba d'aria che si è abbattuta su Trani in Via Andria, la zona interessata era alle spalle del Carcere, si è posata in via Papa Giovanni danneggiando le coperture di due capannoni con materiale che si è disperso lungo tutta la strada, ora è in frantumi sul selciato per almeno 200 metri. il Sindaco Amedeo Bottaro, subito allertato dalla Polizia Locale, sta approntando in uno al Comandante Cuocci una urgente ordinanza che inibirà il transito sulla strada e fermerà le attività in loco finché non si capirà bene la natura del materiale, sarà oggetto di analisi da parte delle strutture preposte, visto che potrebbe, ma ci si augura di no, essere contaminante.. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad isolare l'area ed a interdire completamente il traffico per la presenza proprio di numerosi detriti sulla carreggiata che dopo una prima ispezione, hanno ipotizzato fossero della copertura in eternit, materiale che notoriamente contiene amianto, sostanza altamente cancerogena. L'allarme sanitario ha trasformato l'intervento in una complessa operazione di messa in sicurezza. Il tratto di strada è stato sigillato e gli operatori stanno lavorando con mascherine e altre dotazioni protettive. La via resterà chiusa fino al completamento delle delicate operazioni di bonifica, che richiederanno l'intervento delle autorità sanitarie e ambientali competenti. I Vigili del Fuoco hanno confermato di essere in attesa delle squadre specializzate per definire il piano di rimozione sicura dei materiali potenzialmente contaminati.