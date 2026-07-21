Trani - ex Lido Levante
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Ex Lido Levante a Trani , cittadini denunciano degrado e rifiuti: "La costa non può essere abbandonata"

Segnalazioni sulla situazione dell'area della Litoranea Mongelli. Nel mirino la mancata pulizia dei contenitori, le condizioni della struttura chiusa e la richiesta di un intervento dell'Amministrazione comunale

martedì 21 luglio 2026 7.16
La tutela del litorale cittadino rappresenta uno degli indicatori più importanti della qualità della vita e dell'attenzione che un'amministrazione riserva ai propri spazi pubblici. Per questo motivo, ogni segnalazione proveniente dai cittadini merita di essere ascoltata e verificata, soprattutto quando riguarda luoghi frequentati quotidianamente durante la stagione estiva. Nelle ultime ore sono giunte alla nostra redazione diverse segnalazioni relative alla situazione dell'ex Lido Levante, lungo la Litoranea Mongelli, una struttura che quest'anno non ha riaperto al pubblico e che, secondo quanto riferiscono alcuni cittadini, verserebbe in condizioni di evidente degrado.

Le fotografie inviate mostrano contenitori per i rifiuti colmi e materiale abbandonato nell'area circostante. Secondo i frequentatori della zona, il servizio di raccolta e pulizia dei bidoni non verrebbe effettuato con la necessaria regolarità, almeno fino all'area dell'ex stabilimento, mentre il servizio proseguirebbe regolarmente nelle zone successive del litorale, una situazione che, oltre a creare un impatto negativo sul decoro urbano, rischia di compromettere anche l'igiene di uno dei tratti di costa più frequentati dai bagnanti che scelgono gli spazi di spiaggia libera.

La segnalazione non si limita però alla questione dei rifiuti, i cittadini evidenziano anche lo stato di conservazione della struttura dell'ex Lido Levante, chiusa per l'attuale stagione balneare, in particolare vengono indicate alcune criticità che riguarderebbero la scaletta di accesso al mare, descritta come piegata su un lato, oltre a parti della piattaforma e del rivestimento esterno che mostrerebbero segni di deterioramento. Da qui nasce una riflessione avanzata dagli stessi segnalanti: se la struttura non è destinata all'utilizzo e non rientra nei programmi di apertura, sarebbe opportuno valutarne la completa interdizione o, comunque, mettere in sicurezza l'area per evitare possibili rischi per chi dovesse accedervi.

L'appello è rivolto direttamente all'assessore comunale Irene Cornacchia con delega all'Ambiente, al Decoro urbano e alla Gestione dei rifiuti, affinché venga effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e programmare gli eventuali interventi necessari. La costa di Trani rappresenta uno dei patrimoni più preziosi della città e, proprio durante la stagione estiva, richiede particolare attenzione sia sotto il profilo del decoro sia della sicurezza. Le segnalazioni dei cittadini, se riscontrate, possono costituire un utile strumento per individuare criticità e intervenire tempestivamente. Come sempre, il principio del contraddittorio resta fondamentale: qualora l'Amministrazione comunale intendesse fornire chiarimenti sul servizio di raccolta dei rifiuti nell'area dell'ex Lido Levante o sulle condizioni della struttura, la nostra redazione è disponibile a pubblicarne integralmente la posizione.
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