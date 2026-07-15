Grosso topo tra i bagnanti sulla spiaggia di Colonna: paura e proteste tra i presenti

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi sulla spiaggia di Colonna, dove un grosso topo è stato stato avvistato tra i bagnanti intenti a trascorrere alcune ore di relax sul litorale. La segnalazione è giunta alla nostra redazione da alcuni cittadini presenti sul posto, con tanto di video, ma pubblichiamo solo un fermo immagine , che hanno raccontato di aver notato l'animale muoversi a poca distanza dagli ombrelloni e dalle sedie dalle persone presenti sulla spiaggia.L'episodio avrebbe provocato momenti di sorpresa e preoccupazione, con diversi bagnanti che si sono allontanati per precauzione. Al di là dell'impatto emotivo e del naturale senso di ribrezzo che la presenza di un roditore può suscitare in un luogo frequentato da famiglie e bambini, l'accaduto pone interrogativi legati alle condizioni igienico-sanitarie dell'area e alla necessità di monitorare costantemente le zone maggiormente esposte al fenomeno. Secondo alcuni frequentatori della spiaggia, la presenza del topo potrebbe essere collegata anche ai ruderi e alle aree in stato di abbandono che sovrastano il tratto di costa di Colonna, luoghi che potrebbero rappresentare un habitat favorevole alla proliferazione di roditori. Si tratta, naturalmente, di un'ipotesi che richiede eventuali verifiche da parte degli enti competenti.La domanda che molti cittadini si pongono è semplice: sono stati effettuati recentemente interventi di derattizzazione e deblattizzazione nell'area di Colonna? E, in caso affermativo, quando sono stati eseguiti gli ultimi trattamenti? Si tratta di quesiti legittimi, soprattutto nel pieno della stagione estiva, quando la spiaggia è quotidianamente frequentata da centinaia di persone. Una comunicazione chiara sugli interventi programmati e sulle attività di prevenzione potrebbe contribuire a rassicurare la cittadinanza e a garantire condizioni di maggiore sicurezza e decoro. In attesa di eventuali chiarimenti da parte degli uffici competenti, l'episodio resta al momento una segnalazione che ha destato preoccupazione tra i presenti e che richiama l'attenzione sulla necessità di una costante vigilanza delle aree pubbliche maggiormente frequentate durante l'estate.