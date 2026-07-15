Luca Bianchini allo Sporting Club di Trani per presentare il suo nuovo romanzo "Le ragazze di Tunisi"

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Loapre le porte alla letteratura con un appuntamento di grande prestigio. Protagonista della serata sarà, tra gli scrittori più apprezzati del panorama editoriale italiano, che presenterà il suo ultimo romanzo,, in un incontro dedicato al dialogo, alla cultura e al piacere della lettura. L'evento si svolgerà presso il lido dello Sporting Club e sarà introdotto dai saluti del presidente, che accoglierà l'autore e il pubblico, sottolineando la volontà del sodalizio di affiancare alla propria storica vocazione sportiva un percorso sempre più orientato alla promozione culturale e alla crescita della comunità sociale del Club.A dialogare con Luca Bianchini sarà, che accompagnerà il pubblico alla scoperta del nuovo romanzo, approfondendone i temi, i personaggi e il percorso creativo che ha dato vita all'opera. La presenza dello scrittore a Trani assume un significato particolare anche per il legame autentico che Bianchini ha più volte manifestato nei confronti della città e della Puglia, terra che ama e frequenta con assiduità e che rappresenta per lui un luogo speciale, capace di ispirare emozioni e racconti. «Siamo orgogliosi di ospitare Luca Bianchini – dichiara il presidente dello Sporting Club,–. La sua presenza rappresenta un'importante occasione per offrire ai nostri soci una serata di alto profilo culturale con uno degli autori più amati dal pubblico italiano. Vogliamo che lo Sporting Club sia sempre più un luogo di incontro, nel quale lo sport possa convivere con iniziative dedicate alla cultura, al confronto e alla condivisione. Accogliere uno scrittore che ha sempre espresso sincero affetto nei confronti di Trani e della nostra Puglia rende questo appuntamento ancora più significativo.»L'iniziativa si inserisce nel programma degli eventi culturali promossi dallocon l'obiettivo di creare occasioni di incontro con protagonisti della cultura italiana e arricchire l'offerta riservata ai propri soci. L'evento, ad ingresso gratuito, è riservato ai soci del Sodalizio e ai loro ospiti.