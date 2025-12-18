Sporting Club Trani Eletto
Sporting Club Trani Eletto "Miglior Scuola Standard" della Regione
Tennis Pugliese in Festa: lo Sporting Club Trani Eletto "Miglior Scuola Standard" della Regione

Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato dalla FITP. Il Presidente Amoruso: "Un premio al lavoro e alla passione, ma non ci fermiamo qui"

Trani - giovedì 18 dicembre 2025
L'eccellenza del tennis giovanile pugliese parla tranese. Sabato 13 dicembre, nella splendida cornice della Fiera del Levante di Bari, lo Sporting Club Trani è salito sul gradino più alto del podio regionale, ricevendo il titolo di Migliore Scuola Tennis Standard della Puglia per l'anno 2025. La premiazione è avvenuta durante la tradizionale cerimonia di fine anno organizzata dalla FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), un appuntamento atteso che riunisce il meglio del movimento tennistico regionale per celebrare atleti e circoli che si sono distinti per risultati e qualità del lavoro svolto.

Un Sigillo di Qualità a "3 Stelle"
Il riconoscimento ottenuto dallo Sporting Club non è formale, ma sostanziale. La qualifica di "Scuola Tennis Standard" (corrispondente al livello 3 stelle nel ranking federale) certifica infatti standard qualitativi molto rigidi. Il premio attesta che il circolo tranese ha saputo eccellere nella didattica rivolta a bambini e ragazzi, offrendo non solo un insegnamento tecnico e coordinativo di alto profilo, ma anche un ambiente sano, basato sui valori etici dello sport. A fare la differenza è stata la presenza di uno staff di istruttori qualificati che, giorno dopo giorno, ha saputo coniugare competenza professionale ed entusiasmo, trasformando la scuola tennis in un punto di riferimento educativo oltre che sportivo.

La Soddisfazione del Presidente Amoruso
Il ritiro del premio è stato accolto con visibile emozione dalla dirigenza del club. Il Presidente dello Sporting Trani, Nicola Amoruso, ha espresso grande soddisfazione per un risultato che ripaga gli sforzi profusi nelle ultime stagioni. "Questo riconoscimento rappresenta per noi motivo di grande orgoglio," traspare dalle parole della dirigenza. "Non è un premio estemporaneo, ma il risultato concreto di un percorso avviato negli anni, fatto di programmazione e attenzione ai dettagli nella crescita dei nostri ragazzi."

Lo Sporting Club, tuttavia, guarda già al futuro. Il titolo di "Migliore di Puglia" nella propria categoria non viene vissuto come un punto di arrivo, ma come un incentivo a proseguire sulla strada della qualità, confermandosi come una fucina di talenti e un luogo di aggregazione d'eccellenza per la città di Trani.
