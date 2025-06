Primo Memorial “Guido Melega”: l’evento ospitato dallo Sporting Club di Trani

Si è tenuto nel fine settimana tra il 21 e il 22 giugno il primo Memorial dedicato a Guido Melega; la manifestazione si è svolta allo Sporting Club di Trani, ed è stata organizzata da Vincenzo Melega, figlio di Guido, ex dirigente sportivo della Vigor Trani. Suo figlio e lo Sporting Club hanno voluto dedicare questo torneo alla sua memoria, incontrando il favore di amici e sponsor. Il ricavato della manifestazione è stato poi donato all'Unicef BAT.L'evento ha visto la partecipazione di diverse squadre a contendersi la vittoria del torneo: sabato 21 giugno si sono tenute le fasi a gironi e domenica 22 le fasi finali. La squadra de "Gli Angeli del soccorso" si è aggiudicata la vittoria, arrivando prima in classifica. L'associazione ha espresso una grande soddisfazione per questa vittoria, dedicandola allo stesso Guido Melega, e ha ringraziato l'organizzazione per il bel fine settimana solidale trascorso.