Francesco Chicco Corallo
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Politica

Ammnistrative Trani 2026 | Francesco Chicco Corallo presenta la sua candidatura lista "Puglia Popolare con Galiano"

Sabato 09 maggio ore 18.00 presso il Comitato Elettorale di Via Mario Pagano

Trani - venerdì 8 maggio 2026 16.07 Comunicato Stampa
Prosegue il percorso verso le Amministrative di Trani 2026 con la presentazione della candidatura di Francesco "Chicco" Corallo nella lista "Puglia Popolare con Galiano", a sostegno del candidato sindaco Marco Galiano. L'incontro pubblico si terrà sabato 9 maggio alle ore 18.00 presso il Comitato Elettorale di via Mario Pagano e rappresenterà un momento di confronto con cittadini, sostenitori e simpatizzanti della coalizione. Nel corso dell'appuntamento saranno illustrati i temi principali della candidatura e le proposte legate al programma politico-amministrativo della lista, in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio prossimi. L'iniziativa si inserisce nel calendario degli incontri elettorali che stanno animando la campagna per il rinnovo dell'amministrazione cittadina.
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