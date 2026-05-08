Ammnistrative Trani 2026 | Francesco Chicco Corallo presenta la sua candidatura lista "Puglia Popolare con Galiano"

Prosegue il percorso verso le Amministrative di Trani 2026 con la presentazione della candidatura di Francesco "Chicco" Corallo nella lista "Puglia Popolare con Galiano", a sostegno del candidato sindaco Marco Galiano. L'incontro pubblico si terrà sabato 9 maggio alle ore 18.00 presso il Comitato Elettorale di via Mario Pagano e rappresenterà un momento di confronto con cittadini, sostenitori e simpatizzanti della coalizione. Nel corso dell'appuntamento saranno illustrati i temi principali della candidatura e le proposte legate al programma politico-amministrativo della lista, in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio prossimi. L'iniziativa si inserisce nel calendario degli incontri elettorali che stanno animando la campagna per il rinnovo dell'amministrazione cittadina.