Sen.Claudio Barbaro e il dott.Raimondo Lima
Sen.Claudio Barbaro e il dott.Raimondo Lima
Politica

La "filiera del fare": Raimondo Lima porta il Governo a Trani. Mercoledì il Sottosegretario Barbaro in visita all’AMIU (t)

Il candidato alle Comunali di Fratelli d’Italia, mette a segno un altro colpo politico di rilievo, confermando l'importanza dell' asse Roma-Trani

Trani - martedì 5 maggio 2026 18.23 Sponsorizzato
Non è solo campagna elettorale, è visione amministrativa tradotta in fatti. Raimondo Lima, candidato al Consiglio Comunale nelle liste di Fratelli d'Italia, mette a segno un altro colpo politico di rilievo, confermando quella "filiera istituzionale" che è diventata il marchio di fabbrica della sua proposta per Trani. Mercoledì 6 maggio, alle ore 16.00, il Senatore Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sarà a Trani per una visita istituzionale presso la sede di AMIU S.p.A. in Località "Puro Vecchio". L'evento, organizzato e fortemente voluto da Raimondo Lima, vedrà la partecipazione del Sindaco Amedeo Bottaro, del Consigliere Regionale Andrea Ferri e dell'Assessore Regionale all'Ambiente Debora Ciliento, durante il quale l'Amministratore Unico di AMIU, l'Ing. Gaetano Nacci, che coglierà l'occasione per illustrare i programmi futuri dell'azienda.

Un'accelerazione decisiva: l'"Effetto Lima" in Consiglio - Il ritorno di Raimondo Lima tra i banchi del Consiglio Comunale, avvenuto dopo il subentro ad Andrea Ferri (eletto in Regione), ha impresso una svolta netta all'attività amministrativa di opposizione. In soli due mesi, Lima ha marcato una differenza abissale rispetto a chi si perde in utopie: ha portato in aula l'esperienza di chi la politica la mastica ogni giorno, trasformando la protesta in proposta concreta. La sua scelta di correre per le amministrative del 24/25 maggio a sostegno di Angelo Guarriello nasce proprio da qui: dalla consapevolezza che il centrodestra ha bisogno di profili esperti e "sul pezzo" per tornare a governare Trani senza tentennamenti.

Il perchè di questa iniziativa. Lima e la sfida delle Partecipate: il modello "Multiservizi". Uno dei pilastri della battaglia politica di Lima, che sarà centrale nel confronto di mercoledì presso l'AMIU, riguarda il rilancio delle società partecipate. Lima è stato il primo a denunciare l'eccessiva tendenza all'esternalizzazione dei servizi, proponendo un'alternativa solida:
  • Trasformazione in Multiservizi: Seguire l'esempio virtuoso della "Barsa" di Barletta.
  • Stop agli sprechi: Valorizzare le professionalità interne e le risorse del territorio invece di regalare commesse all'esterno.
  • Efficienza Energetica e Ambiente: La presenza del Sottosegretario Barbaro conferma che la visione di Lima per l'AMIU è inserita in un contesto nazionale di sviluppo e sicurezza energetica.
La visita del Sottosegretario Claudio Barbaro non è solo un momento istituzionale, ma la dimostrazione plastica che Lima è fra i pochi candidati al Consiglio Comunale di Trani capace di connettere Trani direttamente con il cuore del Governo a Roma, portando l'attenzione dei Ministeri sulle criticità ambientali e gestionali della nostra città. L'appuntamento è per mercoledì 6 maggio: un passo concreto verso la Trani di domani. Alle 17:00 il sen. Barbaro concluderà la sua visita istituzionale con caffè elettorale, presso "Champagnerie" in Piazza Quercia, dove incontrerà rappresentanti istituzionali, dirigenti, militanti ed elettori a sostegno della campagna elettorale dello stesso Raimondo Lima di Angelo Guarriello Sindaco

Raimondo Lima: Coerenza, Esperienza, Futuro.
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