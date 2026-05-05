La "filiera del fare": Raimondo Lima porta il Governo a Trani. Mercoledì il Sottosegretario Barbaro in visita all’AMIU (t)

Trasformazione in Multiservizi: Seguire l'esempio virtuoso della "Barsa" di Barletta.

Seguire l'esempio virtuoso della "Barsa" di Barletta. Stop agli sprechi: Valorizzare le professionalità interne e le risorse del territorio invece di regalare commesse all'esterno.

Valorizzare le professionalità interne e le risorse del territorio invece di regalare commesse all'esterno. Efficienza Energetica e Ambiente: La presenza del Sottosegretario Barbaro conferma che la visione di Lima per l'AMIU è inserita in un contesto nazionale di sviluppo e sicurezza energetica.

Non è solo campagna elettorale, è visione amministrativa tradotta in fatti., candidato al Consiglio Comunale nelle liste di, mette a segno un altro colpo politico di rilievo, confermando quella "filiera istituzionale" che è diventata il marchio di fabbrica della sua proposta per Trani., il Senatore, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sarà a Trani per una visita istituzionale presso la sede diin Località "Puro Vecchio"., vedrà la partecipazione delAmedeo Bottaro, delAndrea Ferri e dell'Debora Ciliento, durante il quale l', l'Ing. Gaetano Nacci, che coglierà l'occasione per illustrare i programmi futuri dell'azienda.Il ritorno di Raimondo Lima tra i banchi del Consiglio Comunale, avvenuto dopo il subentro ad Andrea Ferri (eletto in Regione), ha impresso una. In soli due mesi, Lima ha marcato una differenza abissale rispetto a chi si perde in utopie: ha portato in aula l'esperienza di chi la politica la mastica ogni giorno, trasformando la protesta in. La sua scelta di correre per le amministrative del 24/25 maggio a sostegno dinasce proprio da qui: dalla consapevolezza che il centrodestra ha bisogno di profili esperti e "sul pezzo" per tornare a governare Trani senza tentennamenti.Uno dei pilastri della battaglia politica di Lima, che sarà centrale nel confronto di mercoledì presso l'AMIU, riguarda il. Lima è stato il primo a denunciare l'eccessiva tendenza all'esternalizzazione dei servizi, proponendo un'alternativa solida:La visita del Sottosegretarionon è solo un momento istituzionale, ma la dimostrazione plastica che Lima è fra i pochi candidati al Consiglio Comunale di Trani capace di, portando l'attenzione dei Ministeri sulle criticità ambientali e gestionali della nostra città.Alle 17:00 il sen. Barbaro concluderà la sua visita istituzionale con caffè elettorale, presso "Champagnerie" in Piazza Quercia, dove incontrerà rappresentanti istituzionali, dirigenti, militanti ed elettori a sostegno della campagna elettorale dello stesso Raimondo Lima di Angelo Guarriello SindacoElezioni Amministrative 24-25 Maggio 2026 – Lista Fratelli d'Italia