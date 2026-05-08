Foto | Trani rinnova la devozione al SS. Crocifisso di Colonna: molti i fedeli alla Via Lucis

17 foto SS. Crocifisso di Colonna - Via Lucis 2026

Si è conclusa ieri sera, in un clima di intensa partecipazione e profonda spiritualità, la tradizionale Via Lucis per il ritorno del SS. Crocifisso di Colonna al Santuario di Santa Maria di Colonna. Migliaia di fedeli hanno accompagnato il Sacro Legno lungo le strade della città, rinnovando una delle devozioni più sentite e identitarie della comunità tranese.Partita dalla Basilica Cattedrale dopo la celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo, la processione ha attraversato il centro cittadino tra preghiera, raccoglimento e commozione, fino al rientro al Santuario, dove è stata impartita la tradizionale Benedizione alla città.Un appuntamento che ogni anno unisce generazioni diverse nel segno della fede e della memoria collettiva, custodendo una tradizione religiosa che continua a rappresentare un punto di riferimento spirituale e umano per l'intera comunità.