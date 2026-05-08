SS. Crocifisso di Colonna - Via Lucis. <span>Foto Marina Laurora</span>
SS. Crocifisso di Colonna - Via Lucis. Foto Marina Laurora
Religioni

Foto | Trani rinnova la devozione al SS. Crocifisso di Colonna: molti i fedeli alla Via Lucis

Si sono conclusi ieri sera i solenni festeggiamenti con il ritorno del Sacro Legno al Santuario di Santa Maria di Colonna e la tradizionale Benedizione alla città

Trani - venerdì 8 maggio 2026 6.34
Si è conclusa ieri sera, in un clima di intensa partecipazione e profonda spiritualità, la tradizionale Via Lucis per il ritorno del SS. Crocifisso di Colonna al Santuario di Santa Maria di Colonna. Migliaia di fedeli hanno accompagnato il Sacro Legno lungo le strade della città, rinnovando una delle devozioni più sentite e identitarie della comunità tranese.

Partita dalla Basilica Cattedrale dopo la celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo, la processione ha attraversato il centro cittadino tra preghiera, raccoglimento e commozione, fino al rientro al Santuario, dove è stata impartita la tradizionale Benedizione alla città.

Un appuntamento che ogni anno unisce generazioni diverse nel segno della fede e della memoria collettiva, custodendo una tradizione religiosa che continua a rappresentare un punto di riferimento spirituale e umano per l'intera comunità.
17 foto SS. Crocifisso di Colonna - Via Lucis 2026
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