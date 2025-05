Il Crocifisso di Colonna, per Trani un simbolo di fede e tradizione

Social Video 2 minuti SS.Crocifisso Trani - Le interviste Tonino Lacalamita

Le interviste a mons., Arcivescovo di Trani Barletta Bisceglie, a don, Rettore del Santuario di Santa Maria di Colonna e a, Presidente del Comitato Feste Patronali di Trani, tutti concordi nell'affermare l'importanza della spiritualità del Crocifisso nella vita dei cristiani e della necessità che le tradizioni vengano difese e tramandate alle future generazioni.Eh sì, è proprio questo il senso che dobbiamo recuperare, il senso e la verità della vita. Non servono tante parole chiacchiere, ma serve piuttosto viverla, valutarla, la nostra vita così come ci insegna Gesù dall'alto, dall'alto della croce. Dall'alto della croce significa donare, donarci con amore, con la capacità del perdono, con la capacità dell'accoglienza. E ogni anno la festa del Crocifisso di Colonna ci invita proprio a questo, a salire per guardare e affrontare dall'alto la nostra vita così come ci insegna Gesù».: « Sicuramente, io sono Rettore qui al Santuario di Santa Maria di Colonna da 15 anni e quindi anche per me è sempre la prima volta, ma tutte le cose belle, le cose con Dio, le cose fatte con amore, devono essere fatte come se fosse la prima volta, altrimenti diventano una stanca abitudine vuota che non comunica più niente».Il messaggio è quello di farci forti di queste tradizioni, in particolare qui a Trani siamo fieri di custodire questo Crocifisso miracoloso che ormai ci è stato tramandato nei secoli e in particolar modo in questo momento dobbiamo essere maggiormente noi, che siamo testimoni praticanti del Vangelo, dell'Evangelizzazione, dobbiamo essere bravi a trasmettere alle nostre generazioni future il saper custodire questa tradizione, queste tradizioni che poi tra l'altro racchiudono un po' il nostro mistero della fede».