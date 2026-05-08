Ilario Monterisi - difensore Frosinone
Ilario Monterisi - difensore Frosinone
Calcio

Sarà nuovamente Serie A per Ilario Monterisi: che stagione per il tranese!

Il capitano riporta il Frosinone nella massima serie

Trani - venerdì 8 maggio 2026 22.31
Il sogno diventa realtà: Ilario Monterisi torna in Serie A con il suo Frosinone. Il difensore tranese, classe 2001, è tra i protagonisti della straordinaria cavalcata della formazione ciociara, capace di conquistare la promozione nella massima serie chiudendo il campionato di Serie B al secondo posto, a quota 81 punti.

Per capitan Monterisi si tratta di un traguardo prestigioso, raggiunto dopo una stagione di grande continuità e maturità. Il centrale difensivo tranese si è confermato uno dei punti di riferimento del reparto arretrato grazie alla sua solidità difensiva, alla sua determinazione ed attaccamento ai colori del suo Frosinone.

Il club ciociaro ha costruito il proprio ritorno in Serie A su numeri importanti: continuità di risultati, una difesa tra le più affidabili della categoria e un rendimento costante che ha permesso ai giallazzurri di chiudere il torneo alle spalle della capolista Venezia, conquistando comunque la promozione diretta nell'élite del calcio italiano, grazie a 23 vittorie, 12 pareggi e solamente 3 sconfitte.

Per la città di Trani è un motivo d'orgoglio doppio. Monterisi, infatti, è il secondo tranese in pochi giorni a festeggiare il salto in Serie A. Prima di lui era stato Pino Brescia a conquistare la promozione con il Venezia, da collaboratore tecnico di Giovanni Stroppa, chiudendo una stagione da assoluto protagonista sulla panchina lagunare, culminata al primo posto, ad un punto in più dal Frosinone di Monterisi.

Due storie diverse, unite però dallo stesso filo conduttore: talento, sacrificio e il nome di Trani che continua a brillare nel grande calcio italiano.
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