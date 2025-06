Sirene dalla Serie A per Ilario Monterisi: è un obiettivo dell’Hellas Verona

Ilariopotrebbe tornare presto insecondo quanto riportato da Gianluca di Marzio (SKY) infatti, il difensore tranese sarebbe finito nel mirino. Per lui si tratterebbe di un ritorno nella massima serie italiana, a distanza di un anno dall'ultima volta: in molti ricorderanno la tragica ed inaspettata retrocessione del classe '01 con la maglia del Frosinone, che rispedì i frusinati nella serie cadetta. In questa stagione però, Monterisi è stato letteralmente un insostituibile in Serie B, con ben 35 presenze su 38 giornate, condite da una rete, nello 0-3 rifilato alla Sampdoria.Durante l'annata 24/25, il roccioso difensore tranese è stato più volte insignito della, un meritato riconoscimento frutto del lavoro quotidiano e della maturità mentale a calcistica acquisita nel tempo. Al termine di una stagione travagliata, il Frosinone è riuscito ad ottenere la salvezza diretta, evitando i playout a causa della vicenda legata al Brescia. Come detto precedentemente, Monterisi potrebbe varcare nuovamente le porte della Serie A, sponda Hellas Verona, alla ricerca di una figura difensiva che possa rafforzare il reparto. L'ultima esperienza in A per lui, nonostante la beffa finale contro l'Udinese, fu indimenticabile: 24 presenze e due gol: il primo contro l'Atalanta, nel lontano agosto 2023, il secondo contro il Genoa; entrambi i match terminarono 2-1 per il Frosinone.