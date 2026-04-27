Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
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Calcio

La Soccer Trani non è ancora sazia: 4-1 al Lucera. Superata quota 80 punti

Al ‘Lapi’ decidono le firme di Cassano, Morra, Manzari e Chiumarulo

Trani - lunedì 27 aprile 2026 10.27
La Soccer Trani vince, convince e si conferma letteralmente inarrestabile per questo campionato: Lucera sconfitto 4-1, al termine di una sfida dominata. Terzo successo consecutivo, il 26esimo in stagione. Decisive le firme di Cassano, Morra, Manzari e Chiumarulo. I biancazzurri staccano quota 82 punti in classifica, a due giornate dalla fine.

CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 32esima giornata di campionato: al 'Lapi' si affrontano Soccer Trani e Lucera. Per l'occasione, mister Moscelli schiera un 3-4-1-2 con Stella Fabrizio tra i pali, in difesa Antonacci, Stella Francesco e Rizzi. In mediana Faliero e Ragno, sulle fasce agiscono Cassano e Del Rosso. Sulla trequarti Becerri, alle spalle di Morra e Chiumarulo.

Il primo squillo della gara è biancazzurro: cross di Cassano per Morra che, da posizione ravvicinata, non centra clamorosamente lo specchio di porta. Al 12' Faliero colpisce in pieno la traversa, in seguito ad un calcio piazzato magistrale. Al 27' è Becerri ad avere sui piedi l'opportunità di sbloccare i conti, ma la sua conclusione è troppo debole. Al 45+1' la Soccer Trani trova il meritatissimo vantaggio: traversone di Rizzi che termina sui piedi di Cassano che, da sotto porta, non può proprio sbagliare: 1-0. Si va a riposo.

La seconda frazione inizia nel migliore dei modi per i tranesi che, al 46', trovano il raddoppio: imbucata di Becerri per Morra che, in girata, firma il 2-0. È un dominio biancazzurro, concretizzato al 64' dal 3-0 di Manzari: cross perfetto di Lucarelli per l'ex Bisceglie che, di testa, trafigge il portiere avversario. Al 74' il Trani cala il poker: pennellata di Del Rosso, respinta debole di De Troia, ne approfitta Chiumarulo che deposita in rete il 4-0. Tre minuti più tardi il Lucera accorcia il risultato, in seguito ad una sbavatura difensiva che spalanca a Campanaro il 4-1. Una rete che non spaventa i tranesi, in controllo sino al triplice fischio: Soccer Trani 4-1 Lucera.
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