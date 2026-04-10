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Stadio "Niola Lapi" di Trani. Foto Credits "Asd Soccer Trani" [Social Profile]
Calcio

Soccer Trani – Molfetta senza tifosi ospiti: stop ai residenti molfettesi

Il Prefetto della BAT vieta la vendita dei biglietti : misure per sicurezza e ordine pubblico

Trani - venerdì 10 aprile 2026 14.33
Domenica di calcio sotto stretta osservazione nella provincia BAT, dove il Prefetto Flavia Anania ha disposto specifiche limitazioni per garantire il regolare svolgimento di tre importanti incontri sportivi, tra cui la sfida Soccer Trani – Molfetta Calcio.

Il provvedimento principale riguarda proprio il match in programma, domenica 12 aprile alle ore 16.00, allo stadio "N. Lapi" di Trani, per il quale è stato stabilito il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella città di Molfetta. Una decisione assunta in linea con le valutazioni delle Forze di Polizia, con l'obiettivo di prevenire possibili criticità sotto il profilo dell'ordine pubblico.

Misure analoghe sono state adottate anche per altri due incontri previsti nella stessa giornata: U.C. Bisceglie – F.C. Brindisi Calcio (ore 14.00, stadio "G. Ventura") e A.S.D. Barletta 1922 – Città di Fasano (ore 15.30, stadio "Cosimo Puttilli"). In particolare, per la gara di Bisceglie è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Brindisi.

Le restrizioni, spiega la Prefettura, sono finalizzate a scongiurare situazioni di rischio, tutelare l'incolumità dei cittadini e assicurare che gli eventi sportivi si svolgano in un clima di sicurezza e serenità. Un intervento preventivo che punta a garantire il corretto svolgimento delle competizioni, evitando tensioni e assicurando una gestione ordinata degli afflussi negli impianti sportivi del territorio.tl@
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