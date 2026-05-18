Apulia Trani U17, Capogrosso suona la carica: «Orgoglioso del percorso, ora ci giochiamo la finale con la Pink Bari

Un cammino di grande crescita quello dell'U17 dell'Apulia Trani che in questo finale di stagione giocherà la finale regionale con la Pink Bari e le finali CSEN a Peschici. Non può non essere felice il tecnico Antonio Capogrosso che analizza così il cammino del suo team: "La prima fase del campionato U17 è andata abbastanza bene tanto che abbiamo ottenuto un buon secondo posto. Nella seconda, invece, siamo riusciti a conquistare la finale con la Pink Bari giocando quattro partite importanti e veramente dure".LA FINALE: "Con la Pink Bari sarà una partita difficilissima perché sappiamo che andremo a sfidare un avversario importante con una rosa composta da ragazze di buonissima caratura. Proveremo in tutti i modi a limitare le loro azioni offensive cercando, ovviamente, di portare a casa un ottimo risultato".PROCESSO DI CRESCITA: "In questi anni la squadra ha dimostrato impegno e attenzione verso le mie richieste. I risultati si stanno vedendo tanto che molte delle ragazze hanno anche militato in prima squadra. Sono, davvero, contento dei risultati fatti quest'anno oltre al fatto che giocheremo una finale importante che fa sorridere sia noi che la società".PESCHICI: "Non dimentichiamo che giocheremo anche le finali CSEN a Peschici. Le ragazze sono pronte per affrontare questa nuova esperienza. Quando si affrontano questi tornei l'entusiasmo è altissimo. Speriamo di portare a casa anche in questo caso, un buonissimo risultato".