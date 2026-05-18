Stefano Cortellino candidato al Consiglio Comunale con “Angelo Guarriello Sindaco” si presenta

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L'ingegnere edile Stefano Cortellino annuncia la propria candidatura al Consiglio Comunale con la lista civica "Angelo Guarriello Sindaco", mettendo a disposizione della città competenze tecniche, capacità organizzative ed esperienza maturata in oltre dieci anni di attività nel settore dei lavori pubblici.Attualmente direttore tecnico presso un'impresa edile operante nell'ambito delle opere pubbliche, Cortellino si occupa quotidianamente della gestione dei cantieri e del coordinamento delle risorse necessarie alla realizzazione di opere stradali, interventi di recupero di edifici storici, edifici civili.Nel corso della sua carriera professionale ha seguito importanti cantieri di rifacimento delle strade in pietra nei centri storici di numerosi comuni della provincia di Bari, acquisendo una conoscenza concreta delle problematiche legate alla manutenzione urbana, alla viabilità, alla tutela del patrimonio edilizio.«Ho scelto di candidarmi al Consiglio Comunale perché credo che oggi la nostra città abbia bisogno di competenza, organizzazione e programmazione concreta. Voglio mettere la mia esperienza professionale al servizio della collettività», dichiara Stefano Cortellino.Tra le priorità indicate dal candidato vi sono la manutenzione ordinaria e costante delle strade, degli edifici pubblici, delle scuole, del verde urbano, delle fontane ornamentali, della costa, delle ringhiere cittadine e della segnaletica stradale verticale e orizzontale, fondamentale per garantire sicurezza e ordine alla viabilità urbana ed extraurbana.«In questi ultimi tempi la città è stata gestita come se la manutenzione potesse essere accesa e spenta come un interruttore. La cura del territorio, invece, deve essere continua, programmata e costante. Serve una pianificazione annuale degli interventi affinché la manutenzione non venga affrontata soltanto nelle emergenze, ma diventi parte di una visione amministrativa seria ed efficiente».Cortellino sottolinea inoltre l'importanza di garantire coerenza tra gli interventi cittadini e il programma triennale delle opere pubbliche, evitando sprechi di denaro e investimenti privi di reale utilità per la collettività. Tra gli obiettivi programmatici rientrano anche il miglioramento della viabilità urbana attraverso una riorganizzazione più moderna ed efficiente del traffico cittadino, l'istituzione di nuove "Zone 30" per aumentare la sicurezza stradale e la progressiva pedonalizzazione di alcune strade del centro storico, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio urbano, migliorare la vivibilità degli spazi pubblici e favorire una maggiore fruizione da parte di cittadini e visitatori.Particolare attenzione viene inoltre rivolta allo sviluppo dell'area industriale, al miglioramento della viabilità extraurbana di accesso e alla tutela del litorale attraverso interventi mirati di protezione e valorizzazione della costa, con l'obiettivo di garantire sicurezza, sostenibilità e nuove opportunità di crescita per il territorio.«Amo profondamente la mia città e voglio vederla risorgere. Credo che una città ben organizzata, curata e funzionale migliori la qualità della vita dei cittadini e rappresenti un investimento concreto per il futuro delle nuove generazioni», conclude Stefano Cortellino.