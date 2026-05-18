Maria Elena Boschi e Galiano
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Speciale

Oggi a Trani un incontro pubblico con Maria Elena Boschi

Si svolgerà questo pomeriggio alle ore 18 al comitato del candidato sindaco Galiano

Trani - lunedì 18 maggio 2026 10.52
Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati sarà a Trani oggi lunedì 18 maggio alle ore 17:00 per un incontro pubblico organizzato da Italia Viva. L'evento, dal titolo "Un caffè con Maria Elena Boschi", si terrà presso il Comitato del candidato sindaco Galiano, in via Mario Pagano 244. All'incontro parteciperanno anche Marco Galiano, candidato sindaco, e Tommaso Laurora, capogruppo di Italia Viva in Consiglio comunale, insieme ai candidati della lista Italia Viva al Consiglio comunale.

L'appuntamento rientra nelle attività elettorali e di ascolto sul territorio promosse dal partito in vista delle prossime sfide amministrative.

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