Amministrazione Comunale Trani | L’attesa è finita: domani Il Sindaco Marco Galiano presenta la Giunta a Parco Petrarota

Rappresenta un polmone urbano da strappare definitivamente all'incuria, simbolo di quella manutenzione, decoro e tutela dell'ambiente che lo stesso Sindaco ha inserito tra i dossier prioritari e urgenti dei primi cento giorni.

È uno spazio che può essere vissuto quotidianamente dalle famiglie, dai bambini e dagli anziani, l'emblema di quella città "a misura d'uomo" che si connette direttamente con la filosofia di Trani Città Slow.

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L'attesa è ufficialmente terminata rispettando rigorosamente i tempi previsti dalla norma, il sindacoha sciolto le riserve e si appresta a presentare alla città, fra meno di 24ore, la nuova giunta comunale, l'appuntamento è fissato per domani mattina, martedì 7 luglio, alle ore 11:30.Se i nomi degli assessori definiranno l'assetto politico e operativo dei prossimi cinque anni, la prima vera notizia politica sta nella scelta della cornice. Galiano presenterà la sua squadra nell'area di Parco Petrarota (Villa Bini). Non si tratta di un semplice dettaglio logistico.aveva già tracciato una linea metodologica ben precisa in occasione della sua proclamazione, quando decise di rompere la liturgia della burocrazia d'ufficio per ricevere la fascia tricolore nello spazio antistante il Palazzo di Città, aprendo idealmente le porte dell'istituzione ai tranesi. La convocazione a Parco Petrarota risponde alla medesima logica e a una spiccata sensibilità pedagogica: favorire la partecipazione dei cittadini dando un significato profondo e simbolico al luogo scelto.Villa Bini, oggi Parco Petrarota, è un luogo che per Trani condensa una pluralità di messaggi:Presentare l'organo esecutivo a Parco Petrarota significa voler radicare la governance lì dove pulsa la vita della comunità, trasformando un atto formale in un momento di condivisione democratica. Domani alle 11:30 la parola passerà ai decreti di nomina e alle deleghe. Ma, ancor prima di scoprire l'organigramma, la nuova amministrazione Galiano conferma la sua prima identità: una guida che, per parlare di futuro e competenze, sceglie di ripartire dalla tutela e dal valore dei beni comuni.