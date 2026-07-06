Danze Latine | Melissa Bassi porta Trani sul podio d’Italia: è vicecampionessa italiana

Ancora un motivo di orgoglio per la città di Trani. La giovane Melissa Bassi, appena 16 anni, ha conquistato il titolo di vicecampionessa italiana ai Campionati Italiani di Categoria FIDESM 2026, disputati a Rimini, classificandosi seconda su 31 atlete nella categoria Under 21 – Classe C – Danze Latine.Un risultato di assoluto prestigio, reso ancora più significativo dal fatto che Melissa, pur avendo solo 16 anni, ha gareggiato in una categoria riservata ad atlete fino ai 21 anni, riuscendo comunque a salire sul secondo gradino del podio nazionale.La brillante prestazione le è valsa anche il passaggio di merito in Classe B, riconoscimento che certifica la sua continua crescita tecnica e sportiva e che la proietta verso traguardi sempre più ambiziosi.Melissa si allena presso la Dance Talent Andria, sotto la guida dei maestri Annamaria Bruno e Riccardo Miracapillo, che con professionalità e dedizione accompagnano da anni la crescita dei propri atleti fino ai massimi livelli nazionali.Il risultato ottenuto a Rimini rappresenta un importante riconoscimento per Melissa, per i suoi insegnanti e per la società sportiva, ma è anche motivo di soddisfazione per l'intera città di Trani, che vede una sua giovane concittadina distinguersi in una delle più prestigiose competizioni italiane di danza sportiva.Con talento, sacrificio e determinazione, Melissa Bassi dimostra come i giovani del territorio possano raggiungere risultati di eccellenza e portare il nome di Trani sul podio nazionale, diventando un esempio positivo per tanti ragazzi che si avvicinano allo sport.