Presentazione della nuova edizione di
Presentazione della nuova edizione di "Il Futuro che vorrei" a Trani
Attualità

Presentazione della nuova edizione di "Il Futuro che vorrei" a Trani

L'edizione 2026 si concentra sull'uso responsabile dei social network, oggi in Sala Tamborrino

Trani - martedì 16 dicembre 2025 6.57 Comunicato Stampa
Oggi 16 dicembre alle ore 17:00, nella Sala Tamborrino del Comune di Trani, sarà presentata la nuova edizione del progetto dedicato alla comunità studentesca tranese che spinge i ragazzi a mettersi in gioco con le nuove tecnologie per dare forma alle idee per migliorare la propria città. Durante la conferenza stampa interverranno Amedeo Bottaro, sindaco della Città di Trani, Alessandra Rondinone, assessore alle Politiche Giovanili, Alessandro Attolico, dirigente I^ area Affari Generali e Francesco Donato, referente Aps InMovimento, e saranno illustrati nel dettaglio i contenuti e le novità della prossima edizione. Il tema scelto per il 2026 è l'uso responsabile dei social, un argomento sempre più centrale nella vita dei ragazzi e sul quale si vuole stimolare una riflessione consapevole, creativa e guidata.
Presentazione della nuova edizione di "Il Futuro che vorrei" a Trani
Presentazione della nuova edizione di "Il Futuro che vorrei" a Trani
  • Informagiovani
  • Giovani talenti
Altri contenuti a tema
Davide Franco, talento tranese dell’ospitalità di lusso: da Trani a San Francisco passando per il mondo Vita di città Davide Franco, talento tranese dell’ospitalità di lusso: da Trani a San Francisco passando per il mondo A 39 anni una carriera internazionale costruita con passione, sacrifici e talento
Domenico Marcone nominato Kentucky Colonel: il riconoscimento al medico veterinario di Trani tra Bucarest, Roma e gli USA Vita di città Domenico Marcone nominato Kentucky Colonel: il riconoscimento al medico veterinario di Trani tra Bucarest, Roma e gli USA Il titolo è la più alta onorificenza concessa dal Commonwealth del Kentucky a chi si è distinto per meriti, contributi alla società civile, azioni notevoli o servizi eccezionali alla comunità o alla nazione
I giovani allievi della "Sarro" a Palazzo "Beltrani" Eventi e cultura I giovani allievi della "Sarro" a Palazzo "Beltrani" La musica interpretata dai più giovani, allievi dell'associazione musicale culturale "Domenico Sarro"
Luisa Loconte, un giovane talento della biologia a Parigi Luisa Loconte, un giovane talento della biologia a Parigi La giovane biologa trentunenne racconta la sua esperienza parigina all’Istituto “Curie”
Trani brilla ai Campionati Italiani Under 14 di Scherma Associazioni Trani brilla ai Campionati Italiani Under 14 di Scherma Gli atleti della A.D. Schermatrani conquistano podi e riconoscimenti, portando la Puglia ai vertici della sciabola nazionale.
Con il violino nel cuore: da Trani parte il viaggio di gaetano_violin nelle piazze più belle d’Italia Vita di città Con il violino nel cuore: da Trani parte il viaggio di gaetano_violin nelle piazze più belle d’Italia La città si è trasformata in un palcoscenico d’eccezione per il debutto di Gaetano Petronella, giovane musicista pugliese
Simona del Nigro, ballerina di Trani, nel cast della serie il “Gattopardo” su Netflix Simona del Nigro, ballerina di Trani, nel cast della serie il “Gattopardo” su Netflix La giovane tranese, dopo l’esperienza con le riprese del “Gattopardo”, si racconta in un’intervista
Antonio Carenza, prima vittoria stagionale alla "Marathon Bosco Difesa Grande" Altri sport Antonio Carenza, prima vittoria stagionale alla "Marathon Bosco Difesa Grande" Senza avversari la prova di mountain bike del tranese a Gravina di Puglia
Circolo ACLI "S. Nicola Il Pellegrino " sold out per l'edizione 2025 di “Regala un Giocattolo”: Trani ha scelto la solidarietà
16 dicembre 2025 Circolo ACLI "S. Nicola Il Pellegrino" sold out per l'edizione 2025 di “Regala un Giocattolo”: Trani ha scelto la solidarietà
A Trani i ritmi e suoni di Natale: la "Baldassarre " in concerto con la "Beltrani " e la "Petronelli "
16 dicembre 2025 A Trani i ritmi e suoni di Natale: la "Baldassarre" in concerto con la "Beltrani" e la "Petronelli"
Ricarda Guantario inaugura a Trani la sua nuova mostra
16 dicembre 2025 Ricarda Guantario inaugura a Trani la sua nuova mostra
Il Centro Socio Educativo "Il Pineto " in festa per il Natale
16 dicembre 2025 Il Centro Socio Educativo "Il Pineto" in festa per il Natale
Miglior Spettacolo e Doppietta Artistica per la Compagnia dei Teatranti Bisceglie-Trani
16 dicembre 2025 Miglior Spettacolo e Doppietta Artistica per la Compagnia dei Teatranti Bisceglie-Trani
Trani sceglie la solidarietà: successo per la quarta edizione di “Regala un giocattolo”
16 dicembre 2025 Trani sceglie la solidarietà: successo per la quarta edizione di “Regala un giocattolo”
1
Rischio smembramento per il Tribunale di Trani: La proposta di Sen. Damiani (FI) e De Santis (PD) suscita perplessità
15 dicembre 2025 Rischio smembramento per il Tribunale di Trani: La proposta di Sen. Damiani (FI) e De Santis (PD) suscita perplessità
Un gesto concreto di solidarietà: Caseificio Maldera per il Rizzoli
15 dicembre 2025 Un gesto concreto di solidarietà: Caseificio Maldera per il Rizzoli
La Biblioteca del Liceo Statale “Francesco De Sanctis” di Trani riceve un nuovo riconoscimento dal Ministero della Cultura
15 dicembre 2025 La Biblioteca del Liceo Statale “Francesco De Sanctis” di Trani riceve un nuovo riconoscimento dal Ministero della Cultura
È un Trani invincibile, Moscelli: «Sofferenza, spirito e cuore. Fiero di allenare questa squadra»
15 dicembre 2025 È un Trani invincibile, Moscelli: «Sofferenza, spirito e cuore. Fiero di allenare questa squadra»
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.