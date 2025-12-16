Presentazione della nuova edizione di "Il Futuro che vorrei" a Trani

Oggi 16 dicembre alle ore 17:00, nella Sala Tamborrino del Comune di Trani, sarà presentata la nuova edizione del progetto dedicato alla comunità studentesca tranese che spinge i ragazzi a mettersi in gioco con le nuove tecnologie per dare forma alle idee per migliorare la propria città. Durante la conferenza stampa interverranno Amedeo Bottaro, sindaco della Città di Trani, Alessandra Rondinone, assessore alle Politiche Giovanili, Alessandro Attolico, dirigente I^ area Affari Generali e Francesco Donato, referente Aps InMovimento, e saranno illustrati nel dettaglio i contenuti e le novità della prossima edizione. Il tema scelto per il 2026 è l'uso responsabile dei social, un argomento sempre più centrale nella vita dei ragazzi e sul quale si vuole stimolare una riflessione consapevole, creativa e guidata.