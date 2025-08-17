Marcone
Domenico Marcone nominato Kentucky Colonel: il riconoscimento al medico veterinario di Trani tra Bucarest, Roma e gli USA

Il titolo è la più alta onorificenza concessa dal Commonwealth del Kentucky a chi si è distinto per meriti, contributi alla società civile, azioni notevoli o servizi eccezionali alla comunità o alla nazione

Trani - domenica 17 agosto 2025 8.50
Un prestigioso riconoscimento internazionale è stato conferito al dott. Domenico Marcone, medico veterinario nato a Trani nel 1994 nato a Trani e residente a Bucarest, che ha ricevuto il titolo di Kentucky Colonel, la più alta onorificenza civile dello Stato del Kentucky (USA), conferita e firmata personalmente dal Governatore in carica Andy Beshear. Figlio di Tina Barone, compianta maresciallo maggiore della Polizia Locale di Trani, Marcone porta avanti una tradizione familiare di impegno civico e dedizione al servizio pubblico.
Il titolo di Kentucky Colonel rappresenta una distinzione di massimo rilievo, attribuita a figure che si sono contraddistinte per valori umanitari, leadership civica e contributi significativi alla società. La nomina è un segno di fiducia e riconoscenza da parte degli Stati Uniti nei confronti di cittadini esemplari in tutto il mondo. Il dott. Marcone è un professionista dalla visione internazionale, attivo nel campo della medicina veterinaria, con particolare impegno nella tutela degli animali e in iniziative sociali a favore di bambini orfani. Ma è anche molto di più: un ponte tra Italia, Romania e Stati Uniti, protagonista di un dialogo concreto tra realtà diverse, unendo impegno etico, attività professionale e spirito di servizio.
A questo riconoscimento Domenico Marcone guarda con grande orgoglio, ma anche con senso di responsabilità: "Sento il dovere di continuare a esercitare il mio lavoro con dedizione, promuovendo allo stesso tempo progetti di sviluppo culturale a ampio raggio"- ci ha riferito Domenico; "qui a Bucarest l'ambiente è molto stimolante, c'è un'attenzione allo sviluppo culturale sorprendente, sostenuto dalla Stato ma soprattutto in un fermento continuo della gente, della comunità, delle associazioni".
Del resto, la vita di Domenico è legata profondamente all'arte e in particolarealla musica. Sua sorella è la celebre cantante lirica Miriam Marcone, stella ormai di calibro internazionale - da poco mamma, e abbiamo incontrato Domenico a Trani proprio in occasione del battesimo della nipotina - e molto amata nella sua città natale. È inoltre sposato con Valentina Oprea, cantante rumena molto attiva sui social e presenza fissa al suo fianco anche nei frequenti viaggi negli Stati Uniti. Una famiglia, la sua, in cui la cultura, l'arte e l'impegno civile si fondono in un'unica vocazione.
Con questa onorificenza, Domenico Marcone entra a far parte di una ristretta e prestigiosa cerchia mondiale, che ha visto tra i suoi membri figure del calibro di Winston Churchill, George H. W. Bush, Walt Disney, Jimmy Carter e San Giovanni Paolo II.
La nomina ufficiale, firmata dal Governatore del Kentucky in persona, è stata celebrata domenica 22 giugno con una cerimonia solenne, suggellando un traguardo che onora non solo il percorso di Domenico, ma anche il legame che ha radici profonde tra l'Italia e gli Stati Uniti.
