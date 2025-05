Trani brilla ai Campionati Italiani Under 14 di Scherma

3 foto SchermaTrani

Sono ancora in fase di svolgimento i campionati italiani di scherma under 14, con la presenza di ben 3.141 atleti provenienti da tutta Italia. Tutti con lo stesso obbiettivo , diventare il campione Italiano nella propria categoria.In una atmosfera di suoni, persone, voci, unica nel suo genere, i più piccoli atleti si guardano intorno con la bocca aperta, l'immensità del palazzetto fa un po' paura, ma presto sale l'adrenalina e sulla pedana si cerca di dare il meglio di cui si è capaci.In questa fantastica cornice, lasi fa trovare pronta e se pur manca per pochissimo il tanto atteso Titolo, riesce a portare a casa degl'ottimi risultati, i migliori per la Puglia nell'arma della sciabola.Inizia ad aprire le danze, il prestigioso terzo posto dinella categoria Bambine, dopo una gara portata a casa con grande tenacia, superando l'avverSaria dei quarti 10-9 dopo esser stata sotto 9-6.Nella stessa categoria si fermano al 17* posto, 24*e 62*Ottimo podio anche per, dopo una gara estenuante tra i maschietti. In questa categoria è previsto il doppio turno dei gironi, dopo i quali Simone era primo, vincendo 12 assalti su 12, poi tutte vittorie con grande personalità fino alla semifinale, dove si arrende con il punteggio di 10-8. Nella stessa categoria il compagno di salasi ferma al 72* posto.Altro importante risultato nella categoria Giovanissime arriva da, che raggiunge la finale ad 8 e si toglie la soddisfazione dell'emozionante premiazione nazionale. Nella stessa categoriaraggiungono rispettivamente il 31* e 42* posto.L'ultima gara in programma è stata quella degli atleti tranesi più grandi nella categoria Allievi. C'erano anche in questa gara grandi aspettative, ma non tutte le ciambelle riescono col buco.si deve accontentare del 20 * posto dopo esser incappato in un assalto di diretta molto difficile già nei turno dei 32, perdendo dal portacolori di Ariccia Valerio Imbastari, poi vincitore della gara. Mentreottiene il 60* posto.Nota di merito anche, uno dei 7 atleti pugliesi premiato con una medaglia al merito per i risultati scolastici ottenuti nella scorsa stagione, per omaggiare i sacrificio di questi piccoli atleti abituati ad impegnarsi in ogni ambito nella loro vita.Bravi ragazzi, mettersi in gioco non è mai facile e noi siamo orgogliosi di tutti voi.