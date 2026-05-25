Scuola Foto credits" />
Scuola "De Amicis" - Trani. Foto credits
Cronaca

Calcinacci alla “De Amicis”, la dirigente Gasbarro segnala subito al Sindaco: intervento assicurato già da oggi

Massi e frammenti finiti in strada da via Palagano durante le operazioni di allestimento dei seggi elettorali. L’episodio riaccende l’allarme sulle condizioni degli edifici scolastici comunali di Trani

Trani - lunedì 25 maggio 2026 8.59
Ancora una volta la sicurezza degli edifici scolastici comunali torna al centro dell'attenzione a Trani, e questa volta lo fa attraverso un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Nella giornata del 23 maggio, infatti, alcuni calcinacci si sono improvvisamente staccati dal parapetto del plesso scolastico "De Amicis", sul fronte posteriore di via Palagano, precipitando sulla carreggiata e raggiungendo persino il marciapiede opposto. Una decina i frammenti finiti in strada, alcuni dei quali di dimensioni considerevoli. Solo per una fortunata coincidenza non si registrano feriti né danni a veicoli in transito.

In quelle ore, inoltre, l'edificio scolastico era interessato dalle operazioni di preparazione dei seggi elettorali in vista delle consultazioni amministrative. A lanciare l'allarme sono stati residenti e commercianti della zona che, in attesa dell'arrivo della Polizia Locale, hanno provveduto autonomamente a delimitare l'area con mezzi di fortuna per evitare rischi ai passanti. Un video circolato sui social mostra chiaramente la presenza dei calcinacci sparsi lungo la strada e sul marciapiede. Sull'accaduto è intervenuta anche la dirigente scolastica, dott.ssa Maria Paola Gasbarro, che – pur con il plesso momentaneamente chiuso perché sede di seggi elettorali – ha immediatamente provveduto a segnalare la situazione al sindaco di Trani. Dal Primo Cittadino sarebbe giunta la rassicurazione circa un rapido intervento di verifica e messa in sicurezza già nella mattinata odierna, a tutela della pubblica incolumità e dell'edificio scolastico.

L'episodio riporta inevitabilmente alla luce una questione più ampia e ormai strutturale: lo stato di salute del patrimonio scolastico di competenza comunale. La "De Amicis", infatti, non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un quadro più generale di edifici che da anni convivono con carenze manutentive, criticità strutturali e impianti spesso vetusti. In molte scuole cittadine la manutenzione ordinaria appare insufficiente o assente, mentre gli interventi straordinari arrivano quasi esclusivamente in condizioni di emergenza o dopo episodi che impongono azioni immediate. Una gestione che nel tempo ha contribuito ad accumulare problemi, lasciando dirigenti scolastici, personale, studenti e famiglie a convivere con una situazione percepita sempre più fragile.

Il caso della "De Amicis" assume inoltre un valore simbolico particolarmente forte perché si verifica proprio in concomitanza con le operazioni elettorali, momento in cui le scuole tornano a essere luoghi centrali della vita pubblica cittadina. E proprio mentre si preparano ad accogliere migliaia di elettori, emergono con evidenza le condizioni materiali di edifici che ogni giorno ospitano bambini, insegnanti e operatori scolastici. L'auspicio, ora, è che quanto accaduto non venga archiviato come un semplice episodio isolato, ma possa rappresentare un ulteriore campanello d'allarme sulla necessità di una programmazione seria e continuativa degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico comunale.
  • Scuola De Amicis
Altri contenuti a tema
Erasmus+ a Lisbona, i docenti della De Amicis di Trani protagonisti di un’esperienza europea di crescita e innovazione Scuola e Lavoro Erasmus+ a Lisbona, i docenti della De Amicis di Trani protagonisti di un’esperienza europea di crescita e innovazione Conclusa la mobilità formativa in Portogallo
“Con il fair play gioca anche tu!”: festa di sport, sorrisi e amicizia alla scuola dell’infanzia del plesso San Paolo Scuola e Lavoro “Con il fair play gioca anche tu!”: festa di sport, sorrisi e amicizia alla scuola dell’infanzia del plesso San Paolo Coinvolti 120 bambini del 1° C.D. “De Amicis” tra giochi, attività ludico-motorie e momenti di condivisione
Trani, alla De Amicis un percorso formativo sull’ADHD per i docenti della provincia Scuola e Lavoro Trani, alla De Amicis un percorso formativo sull’ADHD per i docenti della provincia Tre incontri il 6, 13 e 20 maggio 2026 con il dr. Mario Giovanni Damiani nell’Aula Magna del 1° Circolo Didattico
Scacchi, il 1° C.D. “De Amicis” vola in finale regionale: secondo posto al Trofeo Scuola 2026 Scuola e Lavoro Scacchi, il 1° C.D. “De Amicis” vola in finale regionale: secondo posto al Trofeo Scuola 2026 Brillante risultato per la squadra di primaria alla fase provinciale di Barletta
Il “De Amicis” di Trani premiato per la sfida 2025 EU Codeweek 4 All Scuola e Lavoro Il “De Amicis” di Trani premiato per la sfida 2025 EU Codeweek 4 All Prestigioso certificato di eccellenza in competenze di base per la programmazione informatica
Educazione alla legalità economica: la Guardia di Finanza incontra gli alunni del “De Amicis” Scuola e Lavoro Educazione alla legalità economica: la Guardia di Finanza incontra gli alunni del “De Amicis” Con l’obiettivo di avvicinare i più giovani ai valori della responsabilità civica e rispetto delle regole
Gli alunni del De Amicis a lezione di legalità con i Carabinieri di Trani Scuola e Lavoro Gli alunni del De Amicis a lezione di legalità con i Carabinieri di Trani Le classi quinte di scuola primaria hanno partecipato al progetto "Cultura della legalità",
Due giovani talenti del “De Amicis” brillano ai Giochi Matematici del Mediterraneo Scuola e Lavoro Due giovani talenti del “De Amicis” brillano ai Giochi Matematici del Mediterraneo Alla finale provinciale di Barletta medaglia d’argento per Mariantonietta Tattoli e bronzo per Gabriel Sorrentino
La lezione tra storia e modernità di Ludwig Mies e Louis Kanh maestri dell’architettura del ‘900
25 maggio 2026 La lezione tra storia e modernità di Ludwig Mies e Louis Kanh maestri dell’architettura del ‘900
L’Europa fa tappa a Trani: l’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” diventa hub internazionale con l'Erasmus+
25 maggio 2026 L’Europa fa tappa a Trani: l’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” diventa hub internazionale con l'Erasmus+
Erasmus+ a Lisbona, i docenti della De Amicis di Trani protagonisti di un’esperienza europea di crescita e innovazione
25 maggio 2026 Erasmus+ a Lisbona, i docenti della De Amicis di Trani protagonisti di un’esperienza europea di crescita e innovazione
Elezioni amministrative 2026, chi sarà il prossimo sindaco di Trani?
25 maggio 2026 Elezioni amministrative 2026, chi sarà il prossimo sindaco di Trani?
Amministrative Trani | Il dettaglio della affluenza di tutte le sezioni
24 maggio 2026 Amministrative Trani | Il dettaglio della affluenza di tutte le sezioni
Amministrative Trani 2026 | Affluenza: alle ore 23:00 ha votato il 49,02 % degli elettori. In leggera flessione rispetto al 2020
24 maggio 2026 Amministrative Trani 2026 | Affluenza: alle ore 23:00 ha votato il 49,02 % degli elettori. In leggera flessione rispetto al 2020
Ultim'ora | Amministrative Trani, candidati davanti ai seggi: interviene la DIGOS per far rispettare il divieto dei 200 metri
24 maggio 2026 Ultim'ora | Amministrative Trani, candidati davanti ai seggi: interviene la DIGOS per far rispettare il divieto dei 200 metri
Lorenzo Musetti a Trani: il campione del tennis mondiale a cena da Cottura Media
24 maggio 2026 Lorenzo Musetti a Trani: il campione del tennis mondiale a cena da Cottura Media
Elezioni Trani 2026, affluenza ore 19 ha votato il 37,60 % degli elettori. Dato in leggero aumento rispetto al 2020
24 maggio 2026 Elezioni Trani 2026, affluenza ore 19 ha votato il 37,60 % degli elettori. Dato in leggero aumento rispetto al 2020
Elezioni amministrative Trani 2026, affluenza ore 12:00 ha votato il 17,02% degli elettori. Il dato è in aumento rispetto al 2020
24 maggio 2026 Elezioni amministrative Trani 2026, affluenza ore 12:00 ha votato il 17,02% degli elettori. Il dato è in aumento rispetto al 2020
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.