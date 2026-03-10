Due giovani talenti del “De Amicis” brillano ai Giochi Matematici del Mediterraneo

Venerdì 6 marzo 2026, presso l'I.C. "D'Azeglio-De Nittis" di Barletta, si è svolta la finale provinciale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, giunti alla XVI edizione, che ha coinvolto studentesse e studenti provenienti dalle province BAT e Foggia.Alla finale provinciale sono stati ammessi 6 alunni delle classi terze, quarte e quinte del "De Amicis", che avevano affrontato con abilità le prove particolarmente complesse inviate da Palermo e superato le due precedenti selezioni tenutesi a scuola.Anche quest'anno, infatti, il 1° C.D. "De Amicis" di Trani ha partecipato ai Giochi Matematici del Mediterraneo, consentendo alle alunne e agli alunni delle classi terze, quarte e quinte di cimentarsi con quesiti complessi, a risposta aperta e a risposta multipla, basati sull'applicazione di concetti e nozioni matematiche ma soprattutto sulle competenze logiche e di problem solving.Alla finale provinciale di Barletta si sono distinti due alunni, Tattoli Mariantonietta di 4G e Sorrentino Gabriel di 4F, che si sono aggiudicati rispettivamente il 2° e 3° posto, ricevendo in premio le medaglie ufficiali dei Giochi Matematici.Gli altri alunni, Leo Mattia di 3B, Mastrototaro Francesco di 3F, Di Toma Alberto di 5C e Ardito Filippo di 5E, hanno ricevuto l'attestato di partecipazione alla gara provinciale.I Giochi Matematici del Mediterraneo sono una competizione che mira a valorizzare le eccellenze in matematica della scuola italiana. Hanno il patrocinio del Ministero dell'Istruzione e sono riservati a tutti gli allievi delle scuole primarie, secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado.I complimenti di tutta la comunità scolastica del 1°C.D. "De Amicis" vanno alla nostra campionessa e al nostro campione provinciale, nonché a tutti gli alunni delle terze, quarte e quinte della primaria, che hanno partecipato alle gare e che si sono messi in gioco divertendosi con la Matematica!