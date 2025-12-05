De Amicis
Scuola e Lavoro

Premio Federchimica Giovani, premiato il 1° circolo De Amicis

Consegnati due buoni per l'acquisto di materiale didattico

Trani - venerdì 5 dicembre 2025 8.56
Il Premio Nazionale Federchimica Giovani "Chimica: la scienza che salva il mondo" è promosso ogni anno dalla Federazione nazionale dell'Industria Chimica, insieme alle sue Associazioni di settore, per avvicinare le nuove generazioni alla chimica attraverso la didattica innovativa.

Si rivolge alle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia e prevede la realizzazione di un progetto che racconti la magia della chimica e dei suoi settori, con creatività ma sempre con rigore scientifico.

L'industria chimica è tra i settori che più contribuiscono a creare occupazione nel Paese, con oltre 11.000 nuovi posti di lavoro generati tra il 2015 e il 2024. E punta sui giovani: dal 2015 l'occupazione under 35 è aumentata del 22% e ad un anno dalla laurea il 93% dei chimici e degli ingegneri chimici trova lavoro.

Nelll'a.s.2024/2025 hanno aderito al Premio oltre 4.000 studentesse e studenti da tutta Italia che hanno presentato 250 elaborati creativi. Il 24 novembre 2025 a Milano, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci", sono stati premiati i vincitori, con la consegna di buoni di notevole importo da spendere in materiale didattico.

Le classi 5F (docente Monica Lauro) e 5G (docente Roberta Pignatelli) del 1° C.D. "De Amicis" di Trani a.s.2024/25 hanno ritirato 2 premi, vinti per i seguenti elaborati:
"Nebbia in trappola: l'incredibile potere della plastica"
Premio assegnato da PlasticsEurope Italia, Associazione nazionale produttori di materie plastiche, Amaplast, Associazione nazionale costruttori di macchine e stampi per materie plastiche e gomma e Società Chimica Italiana.

Il video racconta come, da una semplice rete, sia possibile catturare delle goccioline d'acqua, così importanti per tutte quelle popolazioni per le quali l'acqua è un bene prezioso.

Si distingue per la sua originalità, creatività e sensibilizzazione alla sostenibilità. Attraverso l'elaborato i bambini hanno voluto mettere in evidenza come la plastica può contribuire alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Con questo progetto interdisciplinare è stato possibile raggiungere diversi obiettivi didattici: conoscere l'Agenda 2030, la geografia, la scienza e le proprietà dei materiali. Tutto ciò ha consentito di elaborare una proposta ben strutturata e altamente educativa, capace di stimolare l'interesse degli studenti verso il mondo della chimica in tutte le sue declinazioni.

"Terre rare: i superpotenti elementi del futuro"
Premio assegnato da Assobase, Associazione di Federchimica che inquadra il comparto della chimica di base, Amaplast, Associazione nazionale costruttori di macchine e stampi per materie plastiche e gomma e Società Chimica Italiana

Il video è frutto di un lavoro collaborativo in cui gli alunni hanno curato immagini, testi e suoni. Il progetto, parte di un percorso interdisciplinare e nasce dal desiderio di capire cosa siano le terre rare, tema di grande attualità.

Divisi in gruppi eterogenei, i bambini hanno condotto ricerche partendo dalla tavola periodica illustrata e hanno sviluppato conoscenze scientifiche e operative, condividendo con le altre classi quanto appreso. Si sono così attivate, grazie all'entusiasmo verso il progetto, competenze trasversali come il pensiero critico, la creatività, la comunicazione efficace, l'empatia, la flessibilità e la capacità di fare squadra.

I complimenti più vivi agli alunni delle ex classi 5F e 5G, che attualmente stanno frequentando le scuole medie della città, nelle quali hanno portato l'entusiasmo e la competenza maturata nel loro quinquennio scolastico al "De Amicis". Una lode particolare alle docenti Lauro e Pignatelli, che anche quest'anno continuano con competenza e serietà a costruire percorsi di crescita e di sviluppo culturale con i piccolini delle classi prime
Premio Federchimica
Premio Federchimica
  • Scuola De Amicis
