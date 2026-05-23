“Con il fair play gioca anche tu!”: festa di sport, sorrisi e amicizia alla scuola dell’infanzia del plesso San Paolo

Durante la mattinata del 22 maggio, nel giardino del plesso "San Paolo" del 1°C.D. "De Amicis" si è svolta con grande entusiasmo la manifestazione dal titolo "Con il fair play gioca anche tu!", che ha coinvolto i 120 bimbi frequentanti la scuola dell'infanzia, le docenti e le famiglie.Per l'occasione sono state allestite diverse postazioni ludico-motorie con giochi e attività pensati per promuovere i valori dello sport, della collaborazione e del rispetto reciproco, il tutto ospitato sotto le nuove strutture ombreggianti predisposte dalla scuola nel cortile esterno.I piccoli partecipanti hanno dimostrato di aver compreso pienamente il significato del fair play, vivendo ogni momento con gioia, entusiasmo e spirito di condivisione.Le docenti e il personale ATA del "San Paolo" hanno accompagnato i bambini in un percorso di sano divertimento, nella certezza che educare ai valori del rispetto e della gentilezza rappresenti la vittoria più bella per una comunità scolastica.Questa mattina i nostri piccolini sono diventati dei fuoriclasse: campioni di sorrisi, amicizia e rispetto!Con il fair play gioca anche tu!