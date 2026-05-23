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Scuola e Lavoro

“Con il fair play gioca anche tu!”: festa di sport, sorrisi e amicizia alla scuola dell’infanzia del plesso San Paolo

Coinvolti 120 bambini del 1° C.D. “De Amicis” tra giochi, attività ludico-motorie e momenti di condivisione

Trani - sabato 23 maggio 2026 7.42
Durante la mattinata del 22 maggio, nel giardino del plesso "San Paolo" del 1°C.D. "De Amicis" si è svolta con grande entusiasmo la manifestazione dal titolo "Con il fair play gioca anche tu!", che ha coinvolto i 120 bimbi frequentanti la scuola dell'infanzia, le docenti e le famiglie.
Per l'occasione sono state allestite diverse postazioni ludico-motorie con giochi e attività pensati per promuovere i valori dello sport, della collaborazione e del rispetto reciproco, il tutto ospitato sotto le nuove strutture ombreggianti predisposte dalla scuola nel cortile esterno.
I piccoli partecipanti hanno dimostrato di aver compreso pienamente il significato del fair play, vivendo ogni momento con gioia, entusiasmo e spirito di condivisione.
Le docenti e il personale ATA del "San Paolo" hanno accompagnato i bambini in un percorso di sano divertimento, nella certezza che educare ai valori del rispetto e della gentilezza rappresenti la vittoria più bella per una comunità scolastica.
Questa mattina i nostri piccolini sono diventati dei fuoriclasse: campioni di sorrisi, amicizia e rispetto!
Con il fair play gioca anche tu!
  • Scuola De Amicis
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