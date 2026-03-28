Scacchi, il 1° C.D. “De Amicis” vola in finale regionale: secondo posto al Trofeo Scuola 2026

L'ennesimo prestigioso risultato conseguito dagli alunni del 1° C.D. "De Amicis": la squadra di scacchi di scuola primaria ha conquistato il secondo posto alla fase provinciale del "Trofeo Scacchi Scuola 2026", tenutosi il 27 marzo 2026 presso il Corpo Basso del Pala Borgia di Barletta.Durante la competizione, riservata alle scuole primarie e secondarie di I e II grado della provincia di Barletta-Andria-Trani, il team ha dimostrato grande preparazione, impegno e capacità strategica nel corso dell'intero torneo.La competizione ha visto la partecipazione di numerose rappresentative scolastiche della Provincia, impegnate in una giornata di strategia, concentrazione e sano spirito competitivo.Grazie a questo importante piazzamento, la squadra si è qualificata alla finale regionale, che si terrà a Bari il prossimo 24 aprile 2026, dove avrà l'opportunità di confrontarsi con le migliori rappresentative della Regione.Un traguardo significativo che premia il lavoro svolto dagli studenti Faggiani Alberto, Lomolino Paolo, Mininni Jannuzzi Carlovito, Tattoli Mariantonietta, Vaccanio Giorgio, Ventura Francesco, dall'esperto Luigi Monticelli e dalla docente tutor Cinzia Capodivento, confermando il valore formativo e educativo del gioco degli scacchi all'interno del percorso scolastico.Complimenti ai piccoli scacchisti per l'impegno e la passione dimostrati