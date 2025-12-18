De Amicis
De Amicis
Scuola e Lavoro

Il Natale solidale del “De Amicis” Trani

Il 19 dicembre il tradizionale appuntamento natalizio

Trani - giovedì 18 dicembre 2025 8.58 Comunicato Stampa
Anche quest'anno, come da tradizione più che decennale, il 1° Circolo Didattico "De Amicis" di Trani celebrerà venerdì 19 dicembre 2025, a partire dalle ore 11.00, la festa del "Natale Solidale", momento conclusivo dell'omonimo progetto che ha coinvolto l'intera comunità scolastica nel mese di dicembre. La festa del "Natale Solidale" è un appuntamento molto atteso dai bambini, dai docenti, dal personale scolastico e dalle famiglie.
Gli alunni della scuola dell'infanzia del plesso "De Amicis" e quelli della scuola primaria, dalla prima alla quinta, si riuniranno nel cortile est della scuola per celebrare insieme i valori autentici del Natale, allietando il momento festoso con canti natalizi e scambio di auguri.

Inoltre, gli alunni dimostreranno concretamente l'impegno sociale che sanno esprimere, donando alla Caritas gli alimenti che stanno raccogliendo in queste settimane.
Infatti, anche in questa occasione, la scuola "De Amicis" non è rimasta indifferente alle necessità delle famiglie presenti sul territorio cittadino che attraversano momenti di difficoltà, sostenendo in modo fattivo le iniziative solidali gestite da Enti/Associazioni con finalità umanitarie. Alla festa "Natale Solidale" parteciperanno il Dirigente Scolastico Paola Valeria Gasbarro, il nuovo Presidente del Consiglio di Circolo, i docenti, rappresentanze di genitori di tutte le classi, il personale ATA e i responsabili della Caritas "Madonna del Pozzo" e "San Francesco".
